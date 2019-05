Núñez, en declaraciones a los medios previas a una reunión en Fuensalida (Toledo), junto al candidato local, José Jaime Alonso, con representantes empresariales y comerciales, ha explicado que “lo primero para presumir de región es que conozcamos la región”.

El candidato ha enmarcado esta propuesta en la creación de una estrategia regional turística que se abordará mediante una mesa de trabajo con los profesionales del sector y “todas las asociaciones que trabajan por el turismo, las grandes y las pequeñas”.

En este sentido, el ‘popular’ ha transmitido la necesidad de “escuchar a todos los que trabajan” en la materia a la hora de elaborar dicha estrategia para que esta sea capaz de “abordar las distintas líneas de actuación” en las que la Comunidad Autónoma puede acoger turistas.

De esta manera, ha explicado las posibilidades de la región a la hora de acoger turismo gastronómico, de reuniones, monumental, histórico, cultural y medioambiental. “Todo esto es posible abordarlo desde la mesa de trabajo para potenciarlo”, a manifestado.

Por otra parte, Paco Núñez ha afeado al candidato socialista y actual presidente autonómico, Emiliano García-Page, que la región tenga “algunos de los peores indicadores turísticos del país”, entre los que ha citado que Castilla-La Mancha supone únicamente “el 2,7 por ciento de la ocupación hotelera del país” recibe “el 60 por ciento” de su ocupación hotelera en los meses de verano y dicha ocupación está “un 32 por ciento por debajo de la media” nacional.

Asimismo, ha criticado que García-Page “se dedicó a prometer durante cuatro años” iniciativas en materia turística “y no ha cumplido ninguna de esas promesas”. Entre ellas, ha citado “un plan estratégico 2015-2019 que por supuesto no ha visto la luz, la sociedad regional de eventos culturales, el plan de monumentos, el plan de turismo urbano, el plan de turismo cultural y el plan de municipios monumentales”. “Le daba igual porque no ha desarrollado ni un solo plan. No tiene estrategia”, ha apostillado.