La directora general de Juventud y Deportes, Noelia Pérez, ha señalado este jueves que el programa “es una manera de seguir acercando a los jóvenes a los museos y a la cultura” a través de los museos estatales de Castilla-La Mancha, con la realización de actividades con jóvenes de nuestra comunidad autónoma; un programa que, en la presente edición, cuenta con la participación de 13 museos estatales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La directora general, que ha estado acompañada por el director del Museo del Greco, Juan Antonio García y por las conservadoras de este museo y del Sefardí, Pilar Rubiales y Alicia Núñez, respectivamente, ha asegurado que esta iniciativa es “una forma de hacer ver que los espacios museísticos son también espacios destinados a la juventud y en cuyas actividades los jóvenes pueden participar”.

Por otra parte, Noelia Pérez ha recordado que la dirección general de Juventud y Deportes del Gobierno regional forma parte de la Agencia Nacional Española del Programa Erasmus+ Juventud, que organiza a nivel internacional tres cursos ‘OMG YOUTH AT THE MUSEUMS’ del 16 al 20 de octubre, donde trabajadores juveniles de varias nacionalidades europeas, tendrán la oportunidad de observar en Madrid, Santillana del Mar y Valencia el panorama del binomio jóvenes-museos en la educación no formal. Con esta actividad se persigue desarrollar estrategias para la cooperación y sinergias en museos, y favorecer un encuentro entre los profesionales, de distinto perfil, que trabajan en materia de juventud.

Un total de tres trabajadores juveniles castellano-manchegos estarán presentes en estas formaciones y que los participantes en el curso a realizar en Madrid se trasladarán a Toledo el día 19 de octubre para conocer la experiencia y disfrutar las actividades que se desarrollen durante la jornada de Museo Joven 2019 en nuestra ciudad.

ACTIVIDADES

En el Museo del Greco, las actividades principales a destacar son las siguientes: El proyecto creativo ‘Cruce de Miradas’, en el que estudiantes de la Escuela de Artes y oficios de Toledo, junto con jóvenes de la Asociación DownToledo y estudiantes del IES Sefarad, reinterpretarán las colecciones del Museo.

Está previsto que el sábado 19 de octubre, a las 12.00 horas, en salas y jardines del Museo, se inaugure la exposición con los resultados del proyecto.

El miércoles 16 de octubre, a las 17.00 horas, un ‘Taller de danza barroca y contemporánea’ con ‘For the Fun of it’, conjunto joven de música y danza que trabaja con bailes y ritmos del Siglo de Oro; y el sábado 19, a las 17.30 horas, el estreno teatro musical ‘Oro y plata de Ramón’ en la capilla del Museo.

En lo que respecta al Museo Sefardí, está prevista la actividad ‘Cine 360’ para el 18 de octubre a las 20.00 horas, donde se proyectarán los cortos rodados en el museo por los participantes en el curso de cine, que se viene desarrollando en estos días. Igualmente, habrá música en directo a cargo del grupo Dolcello, que interpretarán míticas bandas sonoras conocidas por todos y grandes éxitos del rock de los 80 y los 90. La entrada es gratuita hasta completar aforo.