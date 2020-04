El Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos de Toledo ha exigido a la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón , que pacte con autónomos, pymes y pequeño comercio el proceso de desescalada en la capital regional, y no sólo con la patronal, debido a que son los más perjudicados y los que necesitan más apoyo desde las instituciones públicas.

Así lo ha explicado este jueves, en rueda de prensa, el portavoz de Izquierda Unida-Podemos de Toledo, Txema Fernández, informando de que la formación de izquierdas se ha reunido con la Asociación de Comerciantes de Santa Bárbara y con la Asociación de comerciantes ‘Distrito 1’ del Casco Histórico, ha informado la formación en nota de prensa.

Fernández ha considerado que las mejores soluciones deben pasar por escuchar y consensuar las medidas a adoptar con el sector afectado que está sufriendo esta crisis social y económica. “La mejor solución será cuando el diagnóstico de la situación se haga desde el diálogo social con la mayoría”, ha apuntado.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento de Toledo “tiene que remangarse” para no dejar atrás a los más de 100 autónomos, pymes y pequeños comercios que reúnen la Asociación de comerciantes ‘Distrito 1’ del Casco Histórico y la Asociación de Comerciantes de Santa Bárbara. Del mismo modo, ha indicado que el grupo municipal va a seguir reuniéndose con el resto del tejido social y económico de la ciudad para saber su situación.

El equipo de Gobierno local, según ha asegurado Fernández, anuncia un paquete de 100 medidas que desconoce la formación de izquierdas y ambas asociaciones produciendo desinformación e incertidumbre para encarar el desconfinamiento de una manera segura.

PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES

De la reunión con ‘Distrito 1’ ha detallado que piden reforzar todas las rutas y calles de la ciudad, señalizando otros caminos accesorios y no solo los principales para llegar a los lugares turísticos y emblemáticos la posibilidad de uso de calles menos principales.

“Sería una manera de democratizar el Casco Histórico ante el nuevo reto de turismo que tiene que llegar a Toledo en las próximas fechas. “Para esto, a partir de una nueva señalética en la ciudad y el Consistorio debería financiar este proyecto en la misma medida que promociona la ciudad en las ferias de turismo”, ha aseverado.

La Asociación de Comerciantes de Santa Bárbara, cuyo ámbito de actividad no está tan ligada al turismo, ha propuesto que los servicios municipales que no se consuman no se cobren como puede ser el servicio de recogida de basuras o la utilización parcial de los establecimientos.

“Si durante dos meses no han recogido basura que no se cobre y si tienes que abrir la terraza con la mitad del aforo que sólo se cobre lo ocupado. Además, el Ayuntamiento debería apoyar la adaptación de establecimientos a esta nueva realidad”, ha asegurado el portavoz de Izquierda Unida-Podemos de Toledo

GRANDES EMPRESAS A LA ALTURA

Finalmente, ha sostenido que las grandes empresas de la ciudad también tienen que estar a la altura de las circunstancias y el equipo de Gobierno se tiene que dar cuenta para poder actuar en consecuencia.”Debemos recordar que el Consistorio toledano, mientras sigue sin consensuar las medidas concretas con los afectados, si va a bonificar con el 85 por ciento en el Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) de una gran obra privada presupuestada en 76,4 millones de euros en la segunda fase de construcción de su parque temático”, ha criticado.

Esta bonificación, según ha concluido Fernández, supone que el Ayuntamiento de Toledo deje de ingresar 2,5 millones de euros necesario para hacer frente a muchas líneas de ayuda al pequeño y mediano comercio local.