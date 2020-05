Así, según ha informado Cs en nota de prensa, Paños ha sugerido que “se dispense gel higienizante en los autobuses, como han hecho ciudades como Santander; que se habilite el pago en la parte trasera y se proteja a los conductores con una mampara de metacrilato”, además de reforzar la desinfección de los vehículos.

Desde la formación naranja han solicitado además que “se peatonalicen temporalmente más calles durante la desescalada”. Según ha apuntado Paños, las cuatro calles peatonalizadas “son una buena iniciativa, pero insuficiente”. “Por eso necesitamos ofrecer alternativas seguras al peatón en todos los barrios de Toledo”, ha añadido. En esta línea, ha sugerido también la posibilidad de “determinar sentidos de circulación ascendentes y descendentes en algunas calles de la ciudad para evitar aglomeraciones y aumentar la seguridad como han hecho otras localidades”.

Por otro lado, también han propuesto que, “ante el aumento del uso de bicicletas y patinetes eléctricos, se habiliten cuanto antes más ciclo-carriles en Toledo”. El edil ha recordado que se trata de una medida poco costosa, que ya se ha puesto en marcha en vías que tienen dos o más carriles por sentido, limitando a 30 kilómetros por hora la velocidad de circulación en el carril derecho y dando prioridad en él a bicicletas y otros vehículos de movilidad personal. Ha pedido, además, que esta iniciativa se complemente con compañas de sensibilización.

Esteban Paños entiende que “es fundamental dar respuesta a todos los vecinos que están reclamando, cada vez más, circular en bicicleta y no solo por ocio, sino como forma de desplazamiento en su día a día”, una demanda que, ha señalado el edil, ha aumentado debido a la crisis del coronavirus. “Lo ocurrido nos ha demostrado que nuestra ciudad no está preparada para una movilidad del siglo XXI”, ha asegurado el portavoz local, quien ha añadido que “el Gobierno municipal no ha hecho su trabajo, no ha cumplido sus promesas y ahora nos encontramos con que usar la bici es muy complicado por la falta de infraestructuras, servicios y sensibilidad”.

El portavoz local de Cs ha afirmado que “la movilidad es uno de los aspectos que más han cambiado y que más cambiarán debido al coronavirus”. Por eso, además de nuevos ciclocarriles, ha reclamado “medidas a medio y largo plazo que nos permitan estar más preparados en un futuro”. Así, ha exigido al Gobierno local que, una vez pasada la fase aguda de la crisis, cumpla todos los compromisos adquiridos en la materia, empezando por la construcción de carriles bici y, muy en particular, el carril bici Polígono-Santa Bárbara-Azucaica tantas veces ha anunciado. “Ahora más que nunca es necesario dar ese salto, es hora de invertir en estas infraestructuras y ofrecer alternativas seguras y saludables a nuestros vecinos”, ha reseñado.

Paños tampoco ha querido olvidarse de otras peticiones hechas por Cs y aprobadas por el pleno y ha exigido al equipo de Milagros Tolón que “instale ya aparcabicis en toda la ciudad, que ponga en marcha campañas de sensibilización y que estudie seriamente la posiblidad de poner en marcha un servicio público de alquiler de bicicletas eléctricas, tal y como se comprometió en 2017”.

Finalmente, tampoco se ha olvidado de otros compromisos adquiridos por el Gobierno local, como la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, “que fue una promesa electoral de Milagros Tolón en 2015 y que aún no se ha cumplido”. Además, pide al Gobierno que agilice cuanto antes la elaboración de la ordenanza municipal para regular tanto la circulación de vehículos de movilidad personal como patinetes eléctricos. Esta propuesta fue impulsada por el grupo municpal Cs en 2019 y respaldada por el pleno.