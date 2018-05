Dice que si en el pacto regional del agua no se contemplan los planteamientos de la organización no acudirá

El secretario general de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla-La Mancha ha opinado que el documento de posición del Gobierno regional sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) es “un brindis al sol importante”.

Fresneda, a preguntas de los medios previas a la celebración este viernes en Nambroca (Toledo) de la Asamblea General Ordinaria de la organización, en las que ha estado acompañado por el presidente regional de Asaja, Fernando Villena, ha repetido que este documento es “uno de los brindis al sol más grandes” que ha visto nunca y ha considerado que “hay muchas variantes que no se cuentan en el discurso puramente político que se hace con la PAC”.

El secretario regional de Asaja ha recordado que esta reforma dependerá “de lo que suponga lo que va a quitar el Brexit”, que ha cifrado a “en torno a 16.000 millones de euros”, y ha señalado que habrá que ver si esa cantidad “la van a asumir los estados y de qué manera”.

José María Fresneda espera que no se extrapolen partidas entre “los dos pilares” de la PAC, las ayudas directas a los agricultores y el Plan de Desarrollo Rural, insistiendo en que para Asaja habrá que “luchar” por lo que cree fundamental, que es el primer pilar.

En los mismos términos se ha pronunciado el presidente regional de Asaja, Fernando Villena, que ha asegurado que no está de acuerdo en que se quiera “llevar el dinero del primer pilar al segundo para manejarlo políticamente en cada comunidad autónoma”.

“Lo que hay que negociar es un presupuesto nacional”, ha señalado, para opinar que “lo principal es el presupuesto y, mientras no esté, discutir si van a ser galgos o podencos es una tontada”.

PACTO POR EL AGUA

Preguntado también por el pacto regional por el agua, José María Fresneda ha aclarado que, si en ese pacto no se contemplan los planteamientos de la organización, “que no nos llamen para hacernos la foto porque no vamos a ir”.

“Si la Junta se ha empeñado en que el problema del agua es el trasvase, nosotros decimos que no”, ha manifestado, señalando que “hay siete cuencas” en la región.

Por ello, ha apostado por realizar un estudio de cultivos en Castilla-La Mancha,”tenemos siete cuencas que pueden dotar de agua a todas esas zonas de la región”. “Tenemos que dirigir los tiros a donde hay agua y es en las cuencas hidrográficas”, ha añadido.

Con respecto a los temas a tratar en la Asamblea General Ordinaria, Villena y Fresneda han coincidido en que Asaja tiene “varias cosas a medias”, entra las que ha citado, además de la situación de la PAC y la sobrepoblación de conejos, otros temas como “el fraude en el queso de mezcla, recibir una respuesta sobre las carencias en el desarrollo rural y sacar un posicionamiento sobre el plan de reestructuración del viñedo”.

Además, Villena ha lamentado que la situación de los precios en el cereal “no remonta” y ha señalado que “lo más seguro es que los cereales, como siempre, se tengan que adaptar a la baja”, a pesar de que esperan tener “una mejor cosecha que el año pasado”. Sin embargo, ha explicado que “aún es un poco pronto” para vaticinar el volumen de la campaña del viñedo