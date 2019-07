El Jurado de los Premios Taurinos Samueles, encabezado por su Presidente de Honor, el ganadero Samuel Flores, lanzó, el pasado 8 de marzo de 2018, durante una rueda de prensa, una iniciativa para que Albacete pueda contar con un Museo Taurino. Una petición abierta a la que puede unirse, “a título jurídico o personal”, todo el que quiera apoyarla.

A tal efecto, y tras no haber tenido respuesta al respecto por parte de las instituciones públicas, este prestigioso Jurado se volverá a reunir el martes, 30 de julio, con el actual alcalde de Albacete, Vicente Casañ, para volver a reivindicar este proyecto para la ciudad de Albacete.

Durante la presentación (el 8 de marzo de 2018) de dicha propuesta, en el restaurante Los Molinos de Albacete, el director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, y Presidente Ejecutivo de los Premios Taurinos Samueles, Manuel Lozano Serna, puso en valor que dicho Museo sería, además de un justo homenaje a los toreros, los ganaderos y la afición de Albacete, un atractivo turístico y un aliciente económico más para la ciudad.

El Jurado de los Premios Taurinos Samueles decidió lanzar una de las iniciativas más demandadas, desde hace años, por la afición taurina de esta tierra de grandes toreros y prestigiosos ganaderos “para poner en valor la importancia que entendemos que tiene para la provincia de Albacete y para Castilla-La Mancha que Albacete tenga un Museo Taurino”, tal y como señaló el director general del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y Presidente Ejjecutivo de los Premios Taurinos Samueles, Manuel Lozano Serna.

Vicente Casañ, alcalde de Albacete, junto a Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Foto: La Cerca - Manuel Lozano Garcia

Lozano manifestó, durante aquella rueda de prensa, que los miembros del Jurado de los Premios Taurinos Samueles lo que quieren, “con total humildad pero también con bastante firmeza” es lanzar la iniciativa de la puesta en marcha de este Museo Taurino para la ciudad de Albacete “que tendría gran repercusión también a nivel turístico, comercial y económico” porque, subrayó, “esta tierra ha tenido cerca de 80 matadores de toros, importantes ganaderos, una Plaza centenaria, emblema dentro del panorama nacional e internacional; además de contar con los Premios Taurinos Samueles, que están considerados entre los más importantes de España; por todo ello, lanzamos esta iniciativa a la que se puede unir cualquier tipo de asociación (bien desde el punto de vista jurídico, bien desde el punto de vista personal)”.

Imagen de archivo del Jurado de los Premios Taurinos Samueles.

Una propuesta que nace, pues, abierta a quien se quiera sumar, con el único deseo de poner en valor Albacete y a sus toreros, sus ganaderos y su afición y sobre la que ha sido claro uno de sus máximos impulsores, José María Roncero: “No vamos a poner en tela de juicio nada, sino a poner en valor algo que nos parece fundamental: que Albacete, por encima todo, tiene la necesidad de rendir homenaje a sus toreros, a sus ganaderos y a una afición de lujo que durante más de siglo y medio viene creando escuela en esta ciudad; y decir, además, que una ciudad que renuncia a sus principios, pierde su identidad”, señaló.

Vicente Casañ, alcalde de Albacete, junto a Manuel Lozano, director del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Foto: La Cerca - Manuel Lozano Garcia

Así, el acuerdo, que quedó ratificado el 8 de marzo de 2018 en la reunión de los miembros del Jurado de los Premios Taurinos Samules, determinó los siguientes puntos, enumerados por José María Roncero, miembro del Jurado:

“En primer lugar, la constitución sin más preámbulos, de la creación de un Museo Taurino en la ciudad de Albacete. Queremos un Museo ya, y que no nos venga nadie con excusas; para ello, desde la organización de los Premios Taurinos Samueles vamos a iniciar una serie de contactos con las distintas instituciones (locales, provinciales y regionales) para que pongan a disposición de la ciudad un local donde poder albergar dignamente este Museo que honra a la ciudad de Albacete, a sus toreros, a sus ganaderos y a su afición; una vez que tengamos a disposición ese local, la organización de los Premios Taurinos Samueles creará los órganos que sean necesarios para que de forma organizada y garantizada se gestione y se lleve a cabo el funcionamiento, dignamente, de ese Museo”, concretó Roncero.

Imagen de archivo del Jurado de los Premios Taurinos Samueles.

La ‘historia viva’ del toreo de Albacete pide a las autoridades que se impliquen con la creación de un Museo Taurino en la ciudad

Una petición que avalan quienes han sido y siempre serán historia viva del toreo de Albacete, que piden ahora el respaldo de las autoridades para hacer realidad este afán en forma de Museo:

El torero Manuel Amador (también miembro del Jurado de los Premios Taurinos Samueles) expuso, durante esa reunión: “Albacete ha tenido y tiene tantos matadores de toros y ganaderos que han sido embajadores del nombre de Albacete por el mundo…; me parecería mentira que nuestras autoridades ahora no nos echen una mano a nosotros para tener el Museo Taurino que Albacete y esta tierra, taurina cien por cien, se merecen”.

Por su parte, el también torero Sebastián Cortés (e, igualmente, miembro del Jurado), señaló: “La iniciativa que presentamos hoy es algo que Albacete necesita porque es una pena que en otros sitios de España haya clubes taurinos, etc., etc., y en Albacete, con 70-80 matadores de toros que han paseado el nombre de Albacete por todo el mundo, no tengamos una representación de ellos”.

También Juan Cantos, ‘Pimpi de Albacete’, se refirió a la propuesta pidiendo la colaboración de las instituciones y de los representantes políticos: “Me siento orgulloso de mi profesión y me siento orgulloso de ser de Albacete (al que llevo en mi apodo, ‘Pimpi de Albacete’); a ver si por favor tienen un poquito de dignidad y hacen algo por la Fiesta de Albacete”, señaló.

COMPOSICIÓN ACTUAL DE LOS MIEMBROS DEL JURADO DE LOS PREMIOS TAURINOS SAMUELES

El fallecido maestro eterno Dámaso González, forma parte como Socio de Honor, con carácter vitalicio, del Jurado de los Premios Taurinos Samueles.

La XIII edición de los ‘Premios Taurinos Samueles’, correspondiente a la Feria Taurina de Albacete 2018, se celebrará el 18 de octubre en el Casino Primitivo de Albacete

Los XIII Premios Taurinos Samueles, correspondientes a la Feria Taurina de Albacete 2018, reconocerán a Enrique Ponce por ‘La Faena más completa’ de la mencionada Feria a la realizada al toro ‘Finito’, de la ganadería de Daniel Ruiz, el 13 de septiembre, y que fue su segundo de la lidia.

El XIII Premio Taurino Samueles ‘Al Toro más Bravo’ es para ‘Aparejo’, de la ganadería de Garcigrande, lidiado el 15 de septiembre por Diego Carretero en su primer toro.

Además, el XIII Premio Taurino Samueles ‘A la Mejor Suerte de Varas’ es para Agustín Moreno, por la suerte realizada el 8 de septiembre a ‘Atunero’ (de la ganadería de Miura) bajo las órdenes de Sergio Serrano.

Por otro lado, el XIII Premio Taurino Samueles ‘A la Mejor Faena realizada por un Subalterno’ es para Ángel Otero, de la cuadrilla de Rubén Pinar, por su labor el día 16 de septiembre con los toros de la ganadería de La Quinta.

Los ‘Premios Taurinos Samueles’ en su décimo tercera edición también concederán la Mención de Honor del Jurado a la Fundación Toro de Lidia por la difusión y promoción de la cultura del toro en España, una fundación que preside Victorino Martín, y cuyo coordinador del Capítulo en Albacete es Jesús Cuesta.

A parte de la Mención de Honor, el Jurado de los XIII Premios Taurinos Samueles ha decidido otorgar las siguientes Menciones de Reconocimiento en Acta:

Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMITHE) , por la promoción y difusión que, a través de su presidente Javier López Galiacho , está haciendo por la fiesta brava española.

Escuela Taurina de Albacete , por la trayectoria y tradición de toreros que gracias a ella hay en la ciudad de Albacete.

Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’, por la defensa del mundo taurino durante sus 20 años de historia y por estos mismos Premios Taurinos Samueles que ya están en su XIII Edición.

La XIII edición de los ‘Premios Taurinos Samueles’ del Grupo Multimedia de Comunicación ‘La Cerca’ se celebrará el 18 de octubre en el Casino Primitivo de Albacete.

ÁLBUM DE FOTOS DE ALGUNAS DE LAS IMÁGENES DE LA ÚLTIMA ENTREGA DE GALARDONES DE LOS PREMIOS TAURINOS SAMUELES

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca

Gala de entrega de los XII Premios Taurinos Samueles organizados por el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca