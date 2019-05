Mauricio Martínez Machón (PP) lleva como alcalde del pequeño municipio de Valdarachas (Guadalajara) desde la época de Franco y a punto de cumplir los 87 años ha sido el que mayor número de votos ha obtenido de nuevo, de manera que revalidará la Alcaldía. Así, llegará a 51 años de mandato cuando acabe la legislatura que ahora empieza.

De los 26 votos emitidos sobre un censo de 32, un total de 19 han sido en apoyo de Mauricio. “Llevo 47 años de alcalde, si termino esta legislatura llevaré 51”, ha afirmado a Europa Press Martínez, satisfecho con el resultado porque, según ha señalado “poco más o menos”, se figuraba la victoria.

Entre sus objetivos, arreglar las calles, aunque quiere consultarlo con los otros concejales del Ayuntamiento.

“Desde que entré, aquí el PSOE no ha trabajado nunca, pero yo me he entendido bien con todos y eso seguiré haciendo”, ha afirmado muy satisfecho con el resultado.

Ignacio Gordón, que lleva también como alcalde de Matillas (Guadalajara) de manera ininterrumpida desde antes de 1979 bajo las siglas del PP, volverá a tomar el bastón de mando de su pueblo superando también el medio siglo como regidor antes del final de la nueva legislatura.

La formación por la que se presentaba ha obtenido los cinco concejales; y aunque el PSOE ha sacado 29 votos, al ser el que menor número de apoyos ha obtenido, la Alcaldía se quedará en manos de la formación ‘popular’.

En este municipio se elige al munícipe por el sistema de listas abiertas, y aunque el también ‘popular’ Francisco Javier Gregorio ha sido el que ha obtenido el mayor número de votos (39, cuatro más que Gordón), ambos están de acuerdo en que sea el legendario alcalde quien mantenga el bastón de mando.