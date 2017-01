El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , ha afirmado, tras reunirse con el primer ministro de Irlanda, Enda Kenny , que España e Irlanda no renunciarán a los principios esenciales del proyecto europeo y a su vocación europeísta. Además, seguirán impulsando la integración económica y política de la Unión.

Mariano Rajoy ha recibido en el Palacio de La Moncloa a Enda Kenny, quién está manteniendo un ronda de contactos con otros jefes de Gobierno para intercambiar impresiones sobre la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Al término de la reunión, el jefe del Ejecutivo español ha recordado que el Gobierno británico tiene previsto notificar antes de finales de marzo su intención de retirarse de la UE en los términos establecidos en el artículo 50 del Tratado de la Unión. Rajoy ha avanzado que en la negociación, que previsiblemente empezará en los próximos meses, España e Irlanda trabajarán juntas para preservar los intereses de ambos países, defender los derechos de sus ciudadanos y mantener la mejor relación posible con el Reino Unido.

“No renunciaremos a los principios esenciales del proyecto europeo, como es la indivisibilidad de las cuatro libertades del mercado interior, y tampoco renunciaremos a nuestra vocación europeísta. Debemos seguir impulsando la integración económica y política europea”, ha dicho.

Relaciones bilaterales y económicas

Pool Moncloa/Diego Crespo Mariano Rajoy ha asegurado que las relaciones entre España e Irlanda “son magníficas” y existe una “voluntad firme” por parte de ambos países para seguir mejorándolas en beneficio de los ciudadanos.

La especial sintonía entre los dos países, a juicio del presidente, se pone de manifiesto en los “impresionantes datos turísticos”. España es el primer destino vacacional de los residentes irlandeses. De hecho, en el año 2016 se estima que la visitaron 1,7 millones de ciudadanos de ese país, más de un tercio de su población. Además, el turismo español en Irlanda se ha incrementado casi un 35% desde el año 2012.

En opinión del presidente, ambos países se hallan ante “un panorama marcado por nuevas oportunidades” y, tras grandes sacrificios, han protagonizado una mejora de sus economías y han regresado a la senda del crecimiento y la creación de empleo.

En este sentido, Rajoy ha apuntado que Irlanda “es el país de la Unión Europea con mayor crecimiento económico” y que España, tras cinco años de crecimiento negativo, algo que no se había producido jamás en su historia, va a recuperar el 10% del Producto Interior Bruto perdido.

Lucha contra el terrorismo

Rajoy ha anunciado que España e Irlanda van a reforzar la colaboración existente en materia de lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia organizada con el objetivo de “tener la mayor eficacia posible”.

Pool Moncloa/Diego Crespo “No se puede dar la batalla en solitario, no tiene ningún sentido porque las fronteras han desaparecido para casi todos. Y, por tanto, al final lo que nos hace más eficaces es que nuestros servicios de información colaboren, que trabajen de manera conjunta, que pongan unos a disposición de otros la información que tienen y que puedan actuar para lograr la máxima eficacia”, ha resaltado.

El jefe del Ejecutivo también ha señalado que coincide con el primer ministro irlandés en la grave amenaza que supone el terrorismo yihadista y en la necesidad de sumar esfuerzos para erradicar sus bases geográficas allá donde estén.

Actualidad internacional

En relación con Siria y Libia, Rajoy ha informado de que coinciden en “la necesidad de una solución pacífica, la única posible, que respete la integridad territorial, la soberanía y la independencia de dichos de países”.

Respecto a Ucrania, han coincidido en que los Acuerdos de Minsk son la vía adecuada para lograr la estabilidad del país. “Ambos países apoyamos la importante labor de Francia y Alemania en el denominado formato Normandía”, ha sostenido.

Por otra parte, ambos mandatarios han abordado diversas cuestiones regionales relativas a América Latina de interés para España e Irlanda.

Asuntos de actualidad nacional

Respecto a las relaciones con la Generalitat de Cataluña, Rajoy ha subrayado su disposición a “intentar el diálogo siempre” y el hecho de que los contactos ya se han incrementado por parte de la vicepresidenta del Gobierno y de los ministros. Además, ha defendido que la celebración, la próxima semana, de la Conferencia de Presidentes es una “oportunidad magnífica” para abordar de manera conjunta los asuntos que más importan a los españoles, como el sostenimiento del Estado de bienestar, las pensiones, la educación, la sanidad y la financiación autonómica.

Pool Moncloa/Diego Crespo Sobre una posible reunión con el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha apuntado que existe un “diálogo muy fluido y supongo que no habrá ningún problema en que nos veamos en próximas fechas”. El jefe del Ejecutivo ha declarado que no va a autorizar ningún referéndum que afecte a la unidad de España, a la soberanía nacional y la igualdad de los españoles porque no está habilitado legalmente para hacerlo y porque está en contra de que se liquiden esos principios. A partir de ahí, ha añadido, “estamos dispuestos a hablar de todo: de los Presupuestos, de las inversiones y de los asuntos que realmente afectan en el día a día a la vida de la gente”.

Por otra parte, el presidente ha manifestado su acuerdo con la posición mantenida por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el caso del Yak-42: “Se trata de un acontecimiento enormemente desgraciado en el que muchas personas perdieron la vida, que ya se ha producido hace algunos años y que ha sido juzgado por los tribunales, pero en cualquier caso quiero, como también ha hecho la ministra, manifestar nuestra cercanía y nuestro reconocimiento a todas las familias y estar a su disposición para todo aquello que pueda servir para mejorar su situación”.

Sobre la continuidad de quien era ministro de Defensa en el momento del accidente, Federico Trillo, como embajador en Londres, Rajoy ha explicado que el proceso de renovación de todos los nombramientos que se produjeron en el año 2012 ya se ha iniciado y continuará en las próximas semanas.

Preguntado por la rueda de prensa que ayer ofreció el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, Rajoy ha señalado que su responsabilidad es tener las mejores relaciones posibles con todos los gobiernos y, particularmente, con el de ese país. Por tanto, ha agregado, intentará que continúen las “magníficas relaciones” que han existido con Estados Unidos durante el mandato de Barack Obama, a nivel bilateral y también como miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

“En cuanto el señor Trump tome posesión de su responsabilidad como presidente de los Estados Unidos, trabajaremos para conocernos y comprendernos mejor, para intentar resolver conjuntamente, mediante una colaboración fructífera, aquellos asuntos que sean del interés de ambas partes”, ha indicado. Eso implica también, ha dicho, “hablar con franqueza y claridad” en las cuestiones en las que no se coincide.