La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha explicado en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Unos presupuestos que confía que se apoyen y se aprueben porque “rechazarlos sería decir no al Pacto de Estado, no al incremento de los 80 millones, no a los 4.234 millones de euros de financiación autonómica, no a los 120 millones de euros acordados en la enmienda y no al 24% de incremento del presupuesto de la Delegación. El no sería dar la espalda a las víctimas y a sus hijos”.