El Salón de Actos de la Residencia Provincial Sagrado Corazón de Jesús volvía a ser el escenario elegido para la entrega de los galardones del XVII Concurso Provincial de Redacción ¿La época que vivieron nuestros abuelos y abuelas’, al que no ha querido faltar el diputado de Cultura, Francisco Javier Doménech, quien no ha dudado en felicitar no solo a los ganadores, sino también a todos los participantes en esta edición, que han sido muchos.

Y es que este año han entregado sus trabajos un total de 169 alumnos de Primaria de nueve centros educativos conquenses, que no han sido otros que los colegios de la capital La Paz, Casablanca, Federico Muelas y Santa María de la Expectación, así como el CEIP Valdemembra, de Quintanar del Rey; el CRA Fuente Vieja, de Aliaguilla; el CEIP José Montalvo, de Horcajo de Santiago; el Colegio Virgen de la Rosa, de Beteta; y el CRA Gloria Fuertes, de San Lorenzo de la Parrilla.

Doménech ha mostrado su satisfacción la excelente acogida de este concurso, con el que la Diputación busca no solo incentivar la creación literaria de los más jóvenes, sino también fomentar las relaciones intergeneracionales, invitando a los niños a conocer cómo vivían sus abuelos y así valorar el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de nuestros mayores, que ha permitido que hoy en día se pueda disfrutar de una sociedad como la actual.

El diputado de Cultura ha sido el encargado de entregar los galardones de este concurso de redacción, organizado por la Residencia Provincial Sagrado Corazón de Jesus, a los autores de los dos mejores trabajos de cada una de las tres categorías establecidas, correspondiéndole una bicicleta para el primero y un lote de material escolar para el segundo.

Así, en la categoría de primero y segundo de Primaria, el máximo galardón ha recaído en Valeria López Collado, mientras que el segundo ha ido a parar a Eva Lacort Benito, ambos del Colegio Santa María de la Expectación, de Cuenca.

Entre los alumnos de tercero y cuarto de Primaria, el triunfo ha sido para David Viejobueno Soria, deL CEIP La Paz, de la capital conquense, y el segundo puesto, para Elena Martínez Huerta, del Colegio Virgen de la Rosa, de Beteta.

En cuanto a la tercera y última categoría, para alumnos de quinto y sexto de Primaria, indicar que el primer premio ha correspondido a María García Culebras, del CEIP La Paz, de Cuenca, y el segundo a Beatriz Garde Calonge, del Colegio Santa María de la Expectación, de la capital.

Tras la alegría de los premios, ha venido la emoción. Y es que los galardonados han tenido la oportunidad de leer para todos los presentes sus respectivas redacciones, lo que ha arrancado alguna que otra lágrima entre los abuelos presentes. Una muestra, sin duda, de que el concurso ha vuelto a alcanzar su objetivo, contribuyendo a estrechar lazos entre generaciones.