Así lo ha explicado en rueda de prensa la representante de UGT en la adjudicataria Urbaser, Concepción Valdeolivas, quien ha agregado que dicho complemento “no venía reflejado en las tablas salariales del vigente convenio laboral” y que los beneficiados serían dos encargados, dos conductores de máquina, un mecánico y tres peones, que considera “cargos de confianza”.

Paralelamente, y aunque desde el servicio no se plantean una huelga para Semana Santa, Valdeolivas ha criticado cómo también “se está careciendo de muchos medios, se ha despedido a gente, se ha reducido horario y sueldo, hay maquinaria que no funciona y no se arregla”.

Tras recordar que en una ciudad Patrimonio de la Humanidad la limpieza viaria “tiene una vital importancia” para “mantener una imagen de cara al turismo y a la ciudadanía”, ha insistido en que es “obligación y cometido” del Ayuntamiento la “vigilancia y exigencia hacia la empresa adjudicataria de que los tributos sean aprovechados al cien por cien en beneficio de la ciudad”.

Por su parte, el enlace sindical de CCOO, Juan Manuel Santiago, ha considerado “injusto” ese complemento cuando el resto de empleados, que se encuentran “indignados” por la situación de precariedad en la que desarrollan sus funciones, no alcanzan los 13.000 euros brutos anuales y tienen el sueldo “casi congelado desde hace ocho años”.

A la espera de que se lleve a cabo la licitación de la nueva contrata, han presentado una enmienda al nuevo pliego en relación a este “sobrecoste” con el fin de que “no se consolide” lo que califican de “blindaje” para los próximos diez años.