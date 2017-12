Ayer martes se disputó en Villarrubia de los Ojos la final del XXIII Trofeo Diputación Provincial de Fútbol entre los equipos de Yugo U. D. Socuéllamos y Formac. Villarrubia C. F., que se saldó con la victoria del equipo socuellamino, con el resultado de 1-0.

Asistieron a esta final alrededor de 400 personas, siendo destinada la recaudación en beneficio de la asociación “A tu lado”. El partido estuvo muy igualado, decidiéndose el título en el último minuto, cuando todos preveían el lanzamiento de penaltis, en un contraataque del equipo socuellamino con gol de Andrés Vallés, que daría el título a su equipo.

Presidió el partido el vicepresidente de la Diputación de Ciudad Real y diputado de Deportes, David Triguero, junto al delegado provincial de Fútbol, Antonio Mora; el presidente regional, Antonio Escribano, y la alcaldesa de Villarrubia, Encarnación Medina. Acompañaron en el palco los presidentes de ambos clubes, así como el concejal de deportes de Villarrubia, Rafael Gallego, y la diputada provincial Montserrat Crespo.

Al término del partido Antonio Escribano entregó la Copa de Sub Campeón, siendo el vicepresidente de la Diputación, David Triguero, el que cerró el acto con la entrega del Trofeo de Campeón al capitán del Yugo Socuéllamos.

Además del Yugo U. D. Socuéllamos y Formac. Villarrubia C. F., que se enfrentaron en la final, han participado en esta competición los equipos de Almagro C. F., C. A. Tomelloso, C. D. Manchego Ciudad Real y C. D. Miguelturreño.