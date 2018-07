El concierto que “La Unión” dio anoche en la Plaza de España de Torrenueva dentro de los “Conciertos en Espacios y Lugares Emblemáticos” de la Diputación fue, sobre todo, rejuvenecedor. Cantar otra vez los éxitos de los 80-90 para los que ya cuentan no pocas décadas a sus espaldas fue una reparadora inyección de buenos recuerdos y un excelente pretexto para producir endorfinas reconfortantes.

Un público variado, aunque destacaron los menos jóvenes dando muestras de buena memoria repitiendo las letras, se entregó a una banda legendaria del pop que ocupa desde hace años un lugar privilegiado en el panorama musical español. Todos los presentes regresaron a la época dorada de las hombreras y del pelo rizado, a los añorados años 80. “La Unión”, con Rafa Sánchez como eterno abanderado, funciona perfectamente en directo no sólo por “Lobo hombre en París” y su archirrepetido “auuuhhh”, o “Sildavia”, sino también por “Vivir al este del edén”, “Fueron los celos”, “Más y más”, “Maracaibo”, “Ella es un volcán”, “Vuelve el amor” … e infinidad de títulos más versionados en mayor o media.

Si por algo “La Unión” lleva casi 35 años sobre los escenarios es porque se ha cuidado de revisar sus influencias con el objetivo de no aburrir y de no aburrirse ellos mismos de sonar siempre igual. Ofrecieron en Torrenueva, a donde se trasladaron el vicepresidente Manuel Martínez y la diputada provincial María Luisa Delfa en representación de la Diputación, temas de siempre que, aunque no pierden su esencia, suenan, sobre todo algunos de ellos, muy diferentes, aunque igualmente bailables al cien por cien.

La edad de la banda y de sus canciones no quitan las ganas de ofrecer conciertos dinámicos y con energía, un esfuerzo que alrededor de 3.000 personas premiaron con aplausos y tarareando, a modo de un karaoke monumental, las canciones, algunas de ellas asumidas como verdaderos himnos “ochenteros” y “noventeros”.

Un Rafa Sánchez maduro y cercano hizo el resto hasta lograr otro incuestionable éxito que sumar a los “Conciertos en Espacios y Lugares Emblemáticos” que este verano ya tocan a su fin porque la actividad concluye el próximo fin de semana en Cózar y Pedro Muñoz con “Sidecars” y “Mojinos Escozíos”, respectivamente. La artista local Cristina Cañizares acompañará a los primeros y el grupo “Reversiones” a los segundos, al igual que “Goryhole” precedió anoche en el escenario a “La Unión”.

Buena música en todos los casos para poner en valor la provincia de Ciudad Real y los atractivos que puede ofrecer al visitante, para que nuestras potencialidades desde el punto de vista turístico se conviertan en la mejor herramienta para crear empleo, riqueza y contribuyan a fijar población en las zonas rurales.