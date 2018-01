La portavoz del Equipo de Gobierno, Sara Martínez, le ha recordado al portavoz del Grupo Popular las obras que en la actualidad se están ejecutando en Ciudad Real, y las que ya están en fase de licitación y que comenzarán próximamente.

Martínez considera que las declaraciones del concejal Miguel Ángel Rodríguez “llegan tarde y van a remolque de la acción de gobierno”. Él asegura en un artículo que no se hacen obras en Ciudad Real, ni asfaltado ni acerados, y nos extraña que asegure eso, porque no sabemos lo que hace en las Juntas de Gobierno Local, donde se aprueban los expedientes, asiste, pero -visto lo visto- no se entera de lo que se aprueba”.

La portavoz reconocía que “asiste también a los plenos, porque lo vemos por las cámaras de la televisión municipal, en los plenos donde se aprueban las obras y los expedientes de modificación de crédito para ello, pero no sabemos lo que está pensando porque no conoce lo que se hace de Ciudad Real y por eso les voy a recordar al Sr. Rodríguez y al Partido Popular lo que se está haciendo en Ciudad Real”.

Así detallaba cómo está en obras la calle Umbría, la Vía Verde hacia Las Casas donde también se está trabajando en el acerado de la travesía, las calles Esperanza, Santo Tomás de Aquino, Gregorio Marañón y Rehala, y en la parte de la calle Esperanza en el interior de Ronda, en la calle del Carmen, y en la Plaza de la Iglesia de los Ángeles.

Pendientes de empezar está las obras de las calles Valencia Castellón, Alicante y Lentejuela, “cuyo expediente se han pasado por la Mesa de Contratación, donde también asisten representantes del Grupo Popular”.

Ya se encuentra en licitación las obras de la calle Vicente Alexandre, la Avenida de los Reyes Católicos, el entorno de la Plaza de Toros, la mejora de los puntos críticos del drenaje de la red de saneamiento, la avenida Tablas de Daimiel, la avenida de Parque de Cabañeros, Tablas de Ruidera, Pantano del Vicario, la avenida de Pio II, camino Viejo de Alarcos y Puente Nolaya

Y pendiente de publicación por el área de contratación están los expedientes de licitación para las calles Suiza, Holanda y Bélgica en el barrio de Nuevo Parque; Castillo de Caracuel y Lentisco en el barrio de Los Rosales y Camino de la Guija y Calle Sol en el Barrio de La Guija.