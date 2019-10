Coincidiendo con el Día Mundial de la Vista, el Grupo Social ONCE ha presentado esta mañana la Semana de la ONCE en Ciudad Real. Durante la semana que viene, se llevarán a cabo diversas actividades que acercarán a la ciudadanía la labor que desarrolla el Grupo Social ONCE, y les pondrán en las mismas situaciones de una persona con problemas visuales.

La concejala de Acción Social, Matilde Hinojosa, destacaba cómo será una semana “llena de actividades en la que ONCE realzará una presentación de toda la labor que están realizando y podremos experimentar en propia persona qué siente una persona cuando no puede ver… por lo que lleva un componente interesante de sensibilización para ponernos en la piel de una persona con una dificultad, y poder poner un granito de arena para que la vida sea más fácil para todos”.

Laura Vallés, Consejera Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, afirmaba que “con la celebración de esta semana que lleva el lema de “Capaz de ser capaces” queremos rendir homenaje al pilar del proyecto de la ONCE: la ciudadanía, que al comprar nuestros productos se juego responsables, permitís que podamos ofrecer los servicios que los afiliados a la ONCE nos demandan”.

Además reconocía que “buscamos que la sociedad se ponga en nuestros zapatos, que sintáis lo que sentimos nosotros cada día, que veáis las barreras que tenemos en el día a día y la labor que hace el Grupo Social ONCE para derribar estas barreras, algunas de las cuales son invisibles y que las queremos dar a conocer”.

Esta semana se hará simultáneamente en todas las provincias de Castilla-La Mancha para dar mayor visibilidad la Grupo Social ONCE. Lorenzo Villahermosa, el director de la Agencia de la ONCE en Ciudad Real, detallaba las actividades que se van a realizar y que comenzarán el martes, con un desayuno “a ciegas” por parte de diferentes políticos de Ciudad Real como la alcaldesa, Pilar Zamora, o la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Herreros.

“Pretendemos que autoridades desayunen y hagan lo que una persona con discapacidad visual suele hacer: tomarse su café, preparar su infusión y tomar sus pastas, pero de una manera diferente”. Ese mismo día, en la Plaza Mayor se realizarán un recorrido a ciegas, asesorados por la técnico de rehabilitación de la ONCE, Marta Senís.

También el martes habrá una jornada de sensibilización en la Facultad de Educación para futuros maestros, donde se explicarán cuestiones de movilidad, braille, tecnología y servicios de la ONCE.

A las 6 de la tarde en la Sede de la ONCE en Ciudad Real habrá una jornada se sensibilización para el colectivo de taxistas, para resolver dudas sobre cómo tratar a una persona con discapacidad visual.

El miércoles se llevará a cabo en el ISE Santa María de Alarcos, una charla con alumnos y alumnas de los módulos de Hostelería y Turismo sobre el braille, técnicas de movilidad y cómo tratar a una persona con discapacidad.

El jueves 17, desde las 9 de la mañana en el Colegio Hermano Gárate, los alumnos de Infantil y Primeria, llevarán a cabo un taller de sensibilización con un circuito de movilidad, y para que esos niños cuando se encuentren a una persona con esta discapacidad, sepan cómo ayudarle.

El viernes 18 de octubre en la Plaza del Pilar, las personas de la ONCE explicarán a todos los vecinos el sistema de lectoescritura que es el alfabeto braille, animando a la gente a que ponga su nombre en un papel y se lo lleve escrito en este sistema.

La semana concluirá el domingo 20 con un reto en el partido del fútbol entre el CD Manchego Ciudad Real y el CD Azuqueca, en el que el presidente del Manchego, Pascual Pérez, hará un saque de honor “a ciegas” y en el descanso se lanzarán penaltis ciegos para que los aficionados tengan la sensación de lo que es lanzar un penalti sin ver.

Además Lorenzo Villahermosa animaba a la gente “a hacer un consumo responsable del móvil, de las pantallas electrónicas, que se hagan las revisiones oftalmológicas y que cuidemos la vista, porque el 90% de la información que nos llega, nos entra desde la vista”.

En Castilla-La Mancha 2.742 trabajadores dependen del Grupo Social Once, de los 300 viven en la provincia de Ciudad Real. Hay unos 2.900 afiliados a la ONCE en la región y 800 en la provincia de Ciudad Real, de los que 560 están en la Agencia de Ciudad Real.