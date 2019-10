Así lo ha puesto de manifiesto este martes la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, durante su participación en el acto institucional del Día Nacional del Ama de Casa organizado en Daimiel por la Asociación de Amas de Casa, Usuarios y Consumidores ‘Calatrava’ para visibilizar estas mujeres y compartir un día de convivencia, un acto que ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y el alcalde de la localidad, Leopoldo Sierra, y al que han asistido unas 700 mujeres.

Callado ha destacado el esfuerzo realizado por este colectivo, no siempre reconocido ni a nivel social ni económico cuando llegan a la edad de la jubilación, y ha subrayado que durante años han contribuido al avance de las mujeres en la sociedad “y lo siguen haciendo porque constituyen una red muy importante para favorecer la conciliación en los casos en los que la administración no llega a través de otros recursos públicos”.

Y ha ejemplificado el trabajo de las amas de casa luchadoras en la figura de la presidenta de la asociación organizadora, Bienvenida Pérez, que lleva trabajando de forma altruista hace 45 años por las amas de casa gracias a que siempre ha sido una mujer luchadora por la igualdad, ha informado la Junta en un comunicado.

“Bienvenida Pérez siempre tuvo claros sus objetivos, que no eran otros que, en una época de dictadura en la que la mujer tenía que pedir permiso para casi todo por no decir todo, sacar a las mujeres de su casa, que tuvieran la posibilidad de viajar y aprender sobre lo que les interesara y que se dieran cuenta de que ellas eran exactamente igual que los hombres. Y lo consiguió con esta asociación”, ha puesto en valor Pilar Callado.

Asimismo, ha agradecido a Bienvenida Pérez que no deje de trabajar para que la asociación siga siendo un referente en la provincia, donde cuenta con más de 450 socias y ha asegurado que contarán siempre con el apoyo del Gobierno regional a través de diferentes líneas de ayudas, becas o subvenciones y de una herramienta como los centros de la mujer en la que encontrar asesoramiento sobre lo que necesiten.

Previamente, antes de participar en el acto institucional del Día Nacional del Ama de Casa, Pilar Callado ha visitado el Centro Local de la Mujer junto a la delegada de igualdad en Ciudad Real, Manuela Nieto-Márquez, donde han saludado y compartido reflexiones con sus cuatro trabajadoras.

GARANTÍA DE VIDA EN LOS PUEBLOS

De su lado, Caballero ha reivindicado durante su intervención en el acto la figura de la mujer como “garantía de vida en los pueblos” y ha remarcado la importancia que tiene garantizar oportunidades tanto a quienes desean trabajar en casa como a quienes quieren hacerlo fuera, reconociendo el dinamismo que generan en el medio rural las asociaciones de amas de casa de la provincia.

Según ha informado la Diputación en un comunicado, ha personalizado el trabajo que llevan a cabo en Bienvenida Pérez, a quien ha tildado de referente del asociacionismo femenino en Castilla-La Mancha y en España ya que trabaja por el empoderamiento femenino desde hace más de cincuenta años.

“Pocas mujeres llevan tanto tiempo peleando por los derechos de la mujer y nos sentimos orgullosos, porque desde Ciudad Real se ha abierto camino y se han superado barreras”, ha asegurado el presidente de la Diputación, quien considera que el gran reto es lograr que se decida libremente ser ama o amo de casa, y que quien desee realizarse trabajando fuera del hogar tenga la posibilidad de hacerlo.

Ha remarcado que las amas de casa no tienen fijado un porcentaje en el PIB, pero son imprescindibles para que funcione el país. “Si se pusieran todas en huelga, lo paralizarían como no lo hace ningún otro sector”, ha afirmado. Y ha añadido que, aunque no tienen nómina y no cotizan a la seguridad social, son imprescindibles “para que el país tenga en movimiento y vida”.

LABOR NO RECONOCIDA

Leopoldo Sierra, por su parte, ha valorado “la labor no reconocida que llevan a cabo las amas de casa, un pilar fundamental para las familias y las localidades”. Un trabajo que, “además engloba muchas profesiones y responsabilidades”, con repercusión directa en la sociedad y que conlleva “una gran generosidad”, que ha agradecido públicamente.

El primer edil ha aprovechado la ocasión para invitar a las participantes de este encuentro a que vuelvan a Daimiel en el futuro para disfrutar de su gastronomía y de sus atractivos turísticos como Las Tablas de Daimiel, La Motilla del Azuer o la Laguna de Navaseca, tal y como ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Seguidamente la propia Bienvenida Pérez ha reseñado el éxito de la convocatoria y reivindicado la fuerza asociativa de las mujeres. Echando un vistazo al pasado, ha recordado “todo lo que las mujeres han avanzado en estos últimos 50 años, desde los tiempos en los que no podían viajar sin sus maridos, hasta el presente, en el que las socias de las distintas entidades de amas de casa han recorrido países de toda Europa y América”.