Uno de los espacios más emblemáticos de FENAVIN, la Galería del Vino, ha cerrado su plazo de inscripción con un aumento de la oferta de vinos ecológicos. Hasta el 14% de los vinos ofertados en este espacio en 2017 provienen de cultivos ecológicos, lo que supone un crecimiento del 4% respecto a la edición de 2015. Un total de 1.492 serán las referencias que podrán catarse del 9 al 11 de mayo en este rincón de la feria que supone una poderosa herramienta al servicio del negocio, objetivo básico de FENAVIN.

Otro de los productos que ha incrementado su presencia son los cavas y vinos espumosos, variedades que poco a poco abren brecha en la exigentes mesas de cata de la Galería del Vino.

Los bodegueros saben que el vino no se vende solo por el paladar, sino también por los ojos, los oídos y la memoria. De esta forma se esfuerzan en ofrecer embotellados cada vez más personales y no olvidan “bautizar” a sus vinos con nombres que llamen la atención. En la Galería del Vino se podrán degustar algunos tan sugerentes como “La Sonrisa del Nómada” o “El Buscador” de la bodega riojana Finca de la Rica. Los hay que se decantarán por la “Mala vida” que propone la bodega valenciana Antonio Arráez, o por “Vivir sin dormir” de las Pequeñas Bodegas de Levante en Jumilla; por eso deben ir con cuidado para no terminar convertidos en “Lunáticos” (Casa de la Ermita, Jumilla). En cualquier caso, la “Irrepetible” (DO Manchuela) relación que muchos vivirán con “La doncella de las viñas” (Familia Conesa, VT Castilla) en la Galería del Vino, será motivo de “Envidiacochina” (Bodega Frore de Carne de Rías Baixas) para muchos, “El marido de mi amiga” (Bodega Vallobera, Rioja) incluido.

Pero hasta que llegue eso momento a la organización de FENAVIN le queda por delante en el próximo mes el laborioso trabajo de recibir todas esas referencias, etiquetarlas, clasificarlas convenientemente y mantenerlas en condiciones y a una temperatura óptima para que cada vino pueda ofrecer a los visitantes a la Galería lo mejor de sí mismo.

7 de abril, “Contacte con…”

Esta semana arranca otra de las herramientas de negocio fundamentales de FENAVIN, el programa “Contacte con…”. Desde el día 7 de abril, compradores y expositores podrán cerrar reuniones de negocio para todos los días de la feria gracias a este programa. En la edición de 2015 “Contacte con…” generó 5.236 reuniones comerciales, consolidándose como una de las ofertas de negocio más atractivas de la feria.