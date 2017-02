Con este premio, de nueva creación, la Facultad pretende dotar de visibilidad y reconocimiento la labor y el esfuerzo desarrollado por los alumnos y por sus tutores en la fase final de su formación como graduados universitarios, así como reconocer la calidad del trabajo realizado, según ha informado en nota de prensa la UCLM.

Los galardones de esta primera convocatoria de premios han recaído en Almudena Culebras, del Grado en Administración y Dirección de Empresas, por su trabajo ‘This is running: a marketing approach to the use of running mobile applications’, dirigido por las profesoras Estrella Díez y Rocío Carranza

También, Alberto Jiménez, del Grado en Derecho, por el trabajo ‘El estatuto jurídico del consejero independiente en las sociedades cotizadas’ que ha tutorizado la profesora María de los Ángeles; y Miguel Bravo Cabello, del Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos, por su trabajo ‘El contrato único: antecedentes y propuestas’, dirigido por el profesor Antonio Baylos Grau.

Durante el acto de entrega protocolario de los premios, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales ha felicitado a los afortunados y se ha referido al significado de la importancia de los Trabajos Fin de Grado como instrumento acreditativo de la asimilación de las competencias generales y específicas vinculadas a cada una las titulaciones.

Por su parte, los alumnos premiados han explicado a los estudiantes que este año se han matriculado en el TFG su experiencia y su forma de trabajo para alcanzar niveles de excelencia en su realización.

En este mismo acto se ha reconocido con un accésit el trabajo de los alumnos que por la calidad de su enfoque y contenido merecían una mención especial. En reconocimiento a ello, se les ha entregado un certificado acreditativo.