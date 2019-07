Se han cumplido los plazos y se han ejecutado todas las mejoras anunciadas el pasado mes de febrero por el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora. Los vecinos de la pedanía de Valverde ya disfrutan de dos accesos dignos por la CR-4127 y de una travesía con pasos de peatones señalizados , acerados acondicionados a las características de la vía y rebajes accesibles.

La inversión no ha sido cuantiosa, porque no ha superado los 200.000 euros, pero en ocasiones, tal y como ha resaltado esta mañana Caballero, la cuantía no está en consonancia con la importancia que tienen las obras que atienden necesidades concretas que mejoran la vida de la gente. H a añadido, en este sentido, que no sólo se logra una mayor seguridad en el tráfico sino también nuevos accesos debidamente señalizados. Además, influye positivamente en las relaciones interpersonales dentro del núcleo de la población.

El presidente de la institución provincial ha añadido que acciones como la que ha promovido la Diputación en la pedanía ciudadrealeña de Valverde constituyen un ejemplo más de la igualdad de condiciones de vida por la que trabajan cada día con independencia del lugar que los ciudadanos eligen para vivir. Igualdad de condiciones de vida que pasa por disfrutar de las mismas infraestructuras y servicios.

Caballero ha defendido la política de realizar obra pública en el territorio ciudadrealeño para conseguir ese objetivo. Y ha recordado que desde asumió responsabilidades de Gobierno en la Administración provincial se han invertido 130 millones de euros que ayudan a promover el empleo , de los que 29 se han destinado a la rehabilitación y acondicionamiento de carreteras .

Es consciente de que no es una montante importante y que se podría haber invertido más dada la buena situación financiera que tiene la Diputación, pero ha recordado que la regla de techo de gasto impide esta y otras intervenciones necesarias.

El alcalde pedáneo de Valverde, José Juan García, ha agradecido la intervención de la Diputación y del Ayuntamiento de Ciudad Real. Ha destacado que la obra se ha ejecutado en el período de tiempo anunciado y las considerables mejoras que son patentes no sólo en los dos accesos a Valverde sino también en las calles por donde discurre la travesía de la CR-4127, denominadas Valeriano García y Perchel. Precisamente esta última es la que está incluida en la ruta de los autobuses que comunican Piedrabuena con Ciudad Real, según ha resaltado .

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, por su parte, ha querido dejar claro que Valverde, al igual que Las Casas y La Poblachuela, es Ciudad Real y así lo consideran desde el Equipo Municipal de Gobierno. Estima que el avance en las comunicaciones y en la seguridad es notable y ha anunciado que seguirán respondiendo a las necesidades de los vecinos y vecinas como ya lo han hecho con las instalaciones del colegio. Y ha recordado que no olvidan otras demandas como el nuevo parque o el campo de fútbol.

La obra, según han explicado los técnicos del Área de Infraestructuras de la Diputación, gestionada por Manuel Martínez López-Alcorocho, también presente en la visita de hoy, se ha llevado a cabo en tres fases. En la primera se ha acometido un drenaje superficial, en la segunda se ha abordado la pavimentación de los accesos este y oeste a Valverde y en la tercera se ha procedido al limpiado de cunetas y a la instalación de señalización vertical y horizontal así como paneles informativos.

La cuneta frente al cementerio se ha revestido para evitar problemas de filtración de agua, la mezcla bituminosa que se ha aplicado al asfaltar tiene una capa de 5 centímetros y en la travesía se ha procedido a la habilitación de doce imbornales o sumideros así como cinco pasos de cebra.