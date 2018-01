El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado que “alguien a quien conquistamos a través de nuestra gastronomía, estoy convencido de que querrá venir al lugar de donde proceden los alimentos que está consumiendo” durante uno de los espectáculos de cocina en vivo celebrados en el stand de Castilla-La Mancha en Fitur, en el que ha podido disfrutar de toda la variedad de productos amparados por los sellos de calidad de las principales denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de la región, hoy dedicadas al día de Ciudad Real.

El titular de Agricultura ha asegurado que la gastronomía de Castilla-La Mancha se sustenta en nuestros productos agroalimentarios que, en algunos casos, “son los mejores del mundo”, en clara alusión al queso manchego, que está amparado por una de las más importantes figuras de calidad protegidas en Europa, “denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas que llevan el nombre de Castilla-La Mancha a todos los lugares del mundo”.

Así lo ha reiterado en un showcooking en el que ha participado y que se ha celebrado en el stand de la Junta de la mano del cocinero, Rubén Sánchez-Camacho, del restaurante El Bodegón, de Damiel y Jesús Marquina, de Marquinetti, alta cocina italiana de Tomelloso, y que ha contado con la colaboración de la DO Azafrán de La Mancha, la IGP Cordero Manchego, la DO Queso Manchego o y la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras, para la elaboración de sus pizzas.

Durante esta jornada, el stand de Castilla-La Mancha como referente de la gastronomía, ha acercado hasta la Feria una muestra gastronómica regional, organizada en colaboración con la Federación Regional de Hostelería y la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Ciudad Real, con platos y vinos que han correspondido a productos y recetas originales. Y también se ha celebrado una degustación comentada de la DO Queso Manchego, producto único en el mundo; catas de los vinos de la DO Valdepeñas y de la DO La Mancha; así como del aceite de oliva de la DO Campo de Montiel de Ciudad Real.

Por su parte, los ayuntamientos de Alcázar de San Juan y Manzanares, han acercado al público a través de este escenario sus ‘Sabores de Calidad’, una degustación gastronómica como valor de atracción turística de sus municipios.

Lagunas de Ruidera, polo de atracción turística

Martínez Arroyo ha destacado, en el día de Ciudad Real en el stand de Castilla-La Mancha en Fitur, que “el tercer lugar más visitado en Castilla-La Mancha es el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, después de las ciudades de Toledo y Cuenca, que recibe al año 500.000 visitantes”, por lo que ha apostado por potenciar los Parques Naturales de la región. En este sentido, ha recordado la auténtica “revolución” turística que está suponiendo, respecto a lo que sucedía la legislatura pasada.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha explicado que la reapertura de los centros de interpretación de los espacios naturales de Castilla-La Mancha, “ha permitido multiplicar por cinco las visitas a los parques naturales respecto a 2015”, un aspecto que el Gobierno regional quiere seguir apostando en el “turismo de interior” que representa la región.

Además ha querido enfatizar que es un “buen momento” para recordar el esfuerzo del Gobierno de Emiliano García-Page para que nuestros dos Parques Nacionales, Cabañeros (Toledo y Ciudad Real) y Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) formen parte de la red de parques que gestionamos, por lo que ha recordado que es una “anomalía” que todavía no estén gestionados por la Comunidad Autónoma donde se ubican, y que resolverla permitiría una mayor sinergia de la actividad turística con la gastronomía”.