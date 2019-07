En una entrevista con Europa Press, Ruiz Santos ha considerado que en la pasada legislatura se consiguieron “gran parte de los objetivos que el Gobierno se planteó hace ahora cuatro años” en un primer periodo “de una recuperación de derechos cercenados por otra política anterior por parte del PP que decidió llevar los recortes como bandera”.

Aunque “seguramente no se ha recuperado todo”, afirma que el refrendo recibido por el Gobierno en forma de mayoría absoluta denota que García-Page “prometió y cumplió”.

Ahora, y tras cuatro años de Gobierno socialista, en la provincia de Albacete “hay más profesionales en el ámbito de la sanidad, más profesionales en educación y servicios sociales”, así como más empleo gracias a los planes especiales que propiciaron 60.000 contratos en toda la región, 15.000 de ellos en la provincia de Albacete.

En el corto plazo, la acción de Gobierno se dejará ver en materia sanitaria en las inminentes aperturas del centro de salud de Hellín en dos meses; en cinco meses el de Elche de la Sierra “tras nueve años dando salud en barracones”; o en localidades como Balazote, donde ya están adjudicadas las obras, o Villarrobledo, que verá cumplimentado el plan funcional de su centro de salud.

EL HOSPITAL, EN 2023 Y EN SU EMPLAZAMIENTO ORIGINAL

En cuanto al hospital, ha dado por hecho que antes de 2023 estará “prácticamente finalizado”, punto en el que ha querido recordar que el Gobierno socialista recogió en 2015 un horizonte en cuanto a la infraestructura con muchos “problemas”.

Se trataba de un hospital “sin aire acondicionado en muchas habitaciones”, con el Plan director “paralizado” y con la necesidad de indemnizar a la constructora por la paralización del PP “por más de 5 millones de euros”.

Además, se muestra satisfecho por acometer la nueva infraestructura hospitalaria “lejos de la polémica” de una nueva ubicación, ya que “400 establecimientos que operan en su entorno no querían que se fuera”.

Otra localización hubiera requerido “sacarlo de la ciudad” porque en el casco urbano no hay parcelas lo suficientemente grandes para albergar el centro, por lo que considera un “logro” mantenerlo en su ubicación.

NUEVOS COLEGIOS

En la legislatura que ahora empieza, tal y como ha indicado Ruiz Santos, se seguirá avanzando en materia de educación. Por ejemplo, con el centro de Casas Ibáñez, cuyo proyecto tuvo que ser “recuperado” por el PSOE y que ya cuenta con la obra “prácticamente concluida”.

Algo similar pasaba en Villamalea, según el delegado, municipio al que el PP “le daba largas para no invertir” en su colegio y que ahora está “acabado”.

En referencia a Albacete capital, ya están en camino tres nuevos colegios en los barrios de Imaginalia, Universidad y Medicina, y éste último ya tiene ocho empresas interesadas en su construcción.

Dentro del área de Servicios Sociales, ha afirmado que se ha actuado en un total de 122 recursos asistenciales, y es inminente la puesta en marcha de residencias como Viveros. En Molinicos, cuya residencia “estaba acabada y sin equipamiento”, se trabajó de forma que ya lleva operando “siete meses”; “olvido” similar al que el PP tuvo con las residencias de El Ballestero o Lezuza, según Ruiz Santos.

ALBACETE, TAMBIÉN AFECTADA POR LA DESPOBLACIÓN

Uno de los retos planteados por García-Page para los próximos cuatro años pasa por acometer estrategias contra la despoblación. En este capítulo, Ruiz Santos ha incidido en que pese a que la provincia cuenta con pocos pueblos —sólo 87— y con la ciudad más poblada de la región, tiene muchos núcleos habitados sumando las pedanías. “Sólo Yeste tiene 104 núcleos. Tenemos los mismos problemas que el resto de provincias, incluso más”.

Una de las herramientas para frenar este problema es la estrategia ITI impulsada por la Junta en la pasada legislatura. De las seis zonas con esta consideración, Albacete cuenta con dos, en las sierras del Segura y de Alcaraz.

Con este punto de partida, apuesta por cumplir premisas como invertir en comunicaciones y carreteras y por incentivar el despliegue de las telecomunicaciones.

Para estas políticas cobra importancia la nueva figura del Comisionado contra el Despoblamiento implementado para este mandato, “que actuará en las cinco provincias para que todos los recursos de las distintas consejerías tengan una perspectiva de ruralidad”.

La estrategia de incentivar la instalación de empresas en zonas rurales, según el delegado del Gobierno autonómico, está revirtiendo positivamente en la provincia. “Se nota que se está invirtiendo. Al menos, se ha conseguido parar la tendencia de despoblamiento, pero aún no hemos ganado la batalla”.

Como reconocimiento, ha adelantado que el futuro estand del Gobierno regional en la Feria de Albacete estará cada día dedicado a la oferta turística de uno de los pueblos incardinados en las sierras del Segura o de Alcaraz.

OBRAS EN CARRETERAS

Otro de los retos de legislatura para la provincia es el inicio o continuación de las grandes obras de carreteras ya planteadas, para lo cual se requiere de una buena interlocución con el Gobierno central en muchos casos.

Así, espera “noticias positivas” muy pronto en infraestructuras como el desdoblamiento de la autovía entre La Roda y Chinchilla. Sobre la A-32 hacia Jaén, ha dicho que el Gobierno de Rajoy “vino a anunciar que ya estaba el dinero pero no era así”, por lo que ahora urge a una “estabilidad” en La Moncloa para ver cumplido el “compromiso” del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de “seguir avanzando” en los tramos próximos a Jaén además de “avanzar de forma decidida” en la adjudicación de tramos más próximos a la capital albaceteña.

Sobre la autovía del Júcar hacia Cuenca, ha vuelto a recordar que el Gobierno autonómico asumía su gestión a cambio de acometer la autovía de La Alcarria uniendo la A-3 en Tarancón con la A-2 en la provincia de Guadalajara. “Nosotros empezamos a hacer nuestro trabajo pero el Gobierno del PP no hizo nada. No se puede pretender que uno haga su parte y que el otro no haga nada”, ha agregado.

En todo caso, para la vía del Júcar “se han redefinido las variantes con nuevas posibilidades para esta zona” y ahora están en proceso los trámites de declaraciones de impacto ambiental. La intención del Gobierno es “seguir” con el trabajo, pero al tiempo “reclamar” al Gobierno del Estado su parte de cumplimiento.

“Se podrá pasar por esa autovía sin que pasen muchos años, pero si el PP no hubiera paralizado los dos contratos de los tramos ya adjudicados estarían ejecutados al 30%”, ha apuntado.

Con todo, ha dicho que es “relativamente sencillo ver la obra en esta legislatura”, ya que hay “voluntad” tanto del Ministerio como de la Consejería de Fomento. “Las opciones las tendremos dentro de poco encima de la mesa”.