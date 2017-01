Guarinos dice que “si no fuera por el PP no habría plenos” y lamenta que este jueves solo se aborden preguntas orales

La presidenta del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Guarinos, ha manifestado este lunes que el Gobierno regional “el más vago de la historia” de la región tras anunciar que no lleva “ninguna iniciativa legislativa” al próximo Pleno del día 12 y repetir “hasta en cuatro ocasiones consecutivas” las previsiones de algunas de las leyes que el Gobierno va a tramitar en este cuarto período de sesiones.

Así se ha pronunciado Guarinos en una rueda de prensa posterior a la presentación del orden del día del próximo Pleno de las Cortes y de las iniciativas legislativas que va a plantear el Gobierno regional en este próximo período como el proyecto de ley de Participación Ciudadana, el de una Sociedad Libre de Violencia de Género o el de la Cámara de Cuentas y Auditoría Pública, “la cuarta vez” que, según Guarinos, el Ejecutivo autonómico plantea todos ellos.

“Esto es el ejemplo de la dejadez y de la falta de capacidad de trabajo que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha y, además una manera de reírse y de tomarnos el pelo a todos los ciudadanos de esta región”, ha reprochado la presidenta del Grupo Popular, que ha enumerado otros proyectos de ley anunciados por el Gobierno que también se van a repetir, como el de la ley de Presupuestos y Medidas Administrativas o el de la Modificación de la Ordenación del Territorio —“la tercera vez que lo anuncian”, ha apuntado—.

Asimismo, Guarinos ha señalado que otros proyectos legislativos como el de Promoción de Zonas Prioritarias, el de la ley de Cámaras, el de Microempresas y Cooperativa Rural, el de la ley de Caza o el de la ley de Mecenazgo, son presentados “por segunda vez”, por lo que ha considerado “vergonzoso ver cómo traen iniciativas hasta cuatro veces y han sido incapaces de legislar”.

“SI NO FUERA POR EL PP, NO HABRÍA PLENOS”

“Ni el PSOE ni Podemos son capaces de traer iniciativas para trabajar. Si no fuera por el PP, no habría plenos en Castilla-La Mancha porque no habría ningún tipo de actividad”, ha recriminado la ‘popular’, en referencia a que el próximo Pleno solo tramitará como iniciativa legislativa el debate y votación del dictamen de la Ley de Prevención de Malos Tratos y Protección mujeres maltratadas de 2015 y cinco preguntas orales, todas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular.

No obstante, la diputada ‘popular’ se ha referido también a “leyes nuevas” que el Gobierno regional ha anunciado para este período, como la del Proyecto de ley de Reformar del Consejo de Formación Profesional y el proyecto de ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales, y la de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, en su opinión, supone un retraso de la revisión planteada en un plazo de 18 meses de una ley aprobada por el PP.

Por otra parte, Guarinos ha criticado también que el Gobierno regional no haya publicado la segunda convocatoria de ayudas a familias numerosas de Castilla-La Mancha que “habitualmente” se convocan en los meses de junio y diciembre y que, sin embargo, sí haya prestado un servicio de que “ha incrementado un 3,7 por ciento” la atención a menores en los puntos de encuentro familiar.

En este sentido, la presidenta del Grupo Popular ha preguntado a García-Page cuántas de éstas convocatorias ha dejado de hacer y cuántas ha dejado de convocar y pagar a las familias numerosas.