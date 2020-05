Así, Núñez ha defendido que desde el Partido Popular, el presidente nacional Pablo Casado, propone “todo lo contrario” que Ribera —que dijo que “quien no se sienta cómodo, que no abra”—, ya que los Gobiernos autonómicos ‘populares’ ayudarán a todos aquellos hosteleros que no puedan abrir sus negocios.

El líder ‘popular’ ha trasladado la propuesta del PP para ayudar directamente o a través de créditos a los hosteleros y comerciantes a la hora de acometer reformas de infraestructuras para distanciamiento social, cámaras térmicas y mamparas en sus establecimientos, ha informado el PP en nota de prensa.

Igualmente, Núñez ha exigido a Page “que plante cara al Gobierno de Sánchez” para que permita a los ayuntamientos utilizar el dinero de su superávit, para poder bajar impuestos de actividades económicas, IBI y tasas de residuos, y así hacer más fácil la recuperación económica.

El presidente del PP ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a España a unas previsiones económicas “catastróficas”, ya que durante los años de gobierno del PSOE “no se han hecho las cosas bien” por su mala gestión.

Núñez ha lamentado que el Gobierno de España “cobrara ayer” a los 400.000 autónomos inactivos su cuota de marzo y ha cuestionado como puede pagar alguien “que no tiene ingresos” estas cuotas cuando el Gobierno “ni si quiera les ha dado las ayudas a todos”.

Por último, el líder de la oposición en Castilla-La Mancha ha asegurado que un plan de desescalada sin test masivos no resultará efectivo, ya que “si no sabemos qué personas están contagiadas sin tener síntomas”, no se podrá “salir a una terraza sin riesgo”. Además, ha lamentado que este plan se haya hecho sin consensuar son las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la oposición, por lo que ha reclamado a Page que defienda la salud de todos los castellano-manchegos.