Martínez Arroyo, que ha participado este jueves en un espectáculo de cocina en vivo celebrados en el estand de Castilla-La Mancha en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ha hecho esta referencia en alusión a productos como el queso manchego, amparado por “una de las más importantes figuras de calidad protegidas en Europa”, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En dicho espectáculo de cocina han participado los cocineros Rubén Sánchez-Camacho, del restaurante El Bodegón, de Daimiel; y Jesús Marquina, de Marquinetti, alta cocina italiana de Tomelloso, que han contado con la colaboración de la DO Azafrán de La Mancha, la Identificación Geográfica Protegia (IGP) Cordero Manchego, la DO Queso Manchego y la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras.

Durante la jornada de este jueves, el estand de Castilla-La Mancha ha acercado hasta la feria una muestra gastronómica regional organizada en colaboración con la Federación Regional de Hostelería y la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo de Ciudad Real con platos y vinos que han correspondido a productos y recetas originales. También se ha celebrado una degustación comentada de la Denominación de Origen (DO) Queso Manchego y catas de los vinos de la DO Valdepeñas, la DO La Mancha y el aceite de oliva de la DO Campo de Montiel de Ciudad Real.

Por su parte, los ayuntamientos de Alcázar de San Juan y Manzanares han acercado al público a través de este escenario sus ‘Sabores de Calidad’, una degustación gastronómica como valor de atracción turística de sus municipios.

LAGUNAS DE RUIDERA

Por otra parte, el consejero ha destacado, en el día de Ciudad Real en el pabellón castellano-manchego, que el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es el tercer lugar más visitado en Castilla-La Mancha, después de las ciudades de Toledo y Cuenca, y que recibe al año 500.000 visitantes, por lo que ha apostado por potenciar los Parques Naturales de la región. En este sentido, ha recordado la “auténtica revolución turística” que está teniendo lugar con respecto a la legislatura pasada.

El titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha explicado que la reapertura de los centros de interpretación de los espacios naturales de Castilla-La Mancha “ha permitido multiplicar por cinco las visitas a los parques naturales respecto a 2015”, un aspecto por el que el Gobierno regional quiere seguir apostando, en el marco del “turismo de interior” que representa la región.

Además ha querido enfatizar que es un “buen momento” para recordar el esfuerzo del Gobierno autonómico para que los dos parques nacionales de la región, Cabañeros y Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real), formen parte de la red de parques gestionados por la Comunidad Autónoma, por lo que ha recordado que es una “anomalía” que todavía no estén gestionados por el Gobierno regional y que resolver dicha circunstancia permitiría “una mayor sinergia de la actividad turística con la gastronomía”.