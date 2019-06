Buenos días a todos. Después del aplauso estaba pensando: ‘A ver quién tiene el valor de salir y hablar ahora’. Y estaba pensando en otra cosa: Que la vida no os tenga que dar un golpe tan duro para sacar vuestra mejor versión. Se lo dedico a todos ustedes a todas las personas que están hoy aquí. No dejen que la vida es golpee para vivirla como merecen.

Uno nunca sabe cuando cumple un suelo o cuando se presenta delante de él, y sin haberlo querido, se convierte en uno de los mejores sueños de su vida. Hoy es el día en el que sueño se ha plantado delante de mí. Presidente de Castilla-La Mancha, nunca podré demostrarte, ni demostraros, la gratitud por regalarme este día.

Y encima regalármelo en mi tierra, con mi gente. Agradecer a todo el Consejo de Gobierno su trabajo, su amistad, su permanente apoyo para sumar en este plan de vida que inicié un 13 de noviembre de 2015. Ese día, a las cinco de la tarde, mi vida cambió. Y cuando salió la mayor de las dificultades, salió la mejor versión de mí. No lo hizo de una manera independiente, lo hizo con el apoyo de muchísima gente. Hoy me permitiréis compartir este premio con mi familia y amigos, con mis padres con mis hermanos. Mónica, mi mujer, Jimena e Iván, que están por ahí atrás, con mis hijos.

Con mis primos, incluso algún reprimo que hoy tengo por aquí. Traía apuntada a mi suegra como una pequeña broma, pero desde aquí, a ella ay a mi suegro, el mayor de los abrazos, porque ayer la ingresaron en Toledo. Sara, que te mejores pronto. Para que sigas luchando y regalando vida a todos los que te rodeamos.

Muchos amigos, mi gente, mi grupo, aunque muchos no pueden estar, sé que en cuerpo no están, pero en alma están siempre a mi lado. A los que aparecieron en este momento de mi vida y se quedaron. No imaginaría estar aquí sin la ayuda de toda esta gente. Sin sus sonrisas, sin su apoyo, sin la fuerza para superar las debilidades. He apuntado una lista de nombres de carrerilla, y seguro que me olvidaré de muchísima gente. Todas aquellas personas que formáis parte de mi cuerda de nudos.

Pilar, Noelia, Félix, Mar, Rebeca, Conchi, Guti, Sonia, Mariló, que está por ahí escondida, Gloria, Rauel, Ana, Ana Isabel, mi Carlos, ese chico tan guapo que ha salido acompañándome. Carmen, Cristina, Ricardo, José Carlos, Gustavo, Ana, la chica que hace magia y que convierte mis pensamientos en poesía a través de la Asociación Adelante. Leticia, y tanta otra gente que seguro me olvido.

Por mi equipo de la Consejería, mis jefes, que alguno está por aquí, como el equipo del que yo soy jefe. Tened en cuenta que sin vuestro apoyo, me hubiera caído demasiadas veces.

Por supuesto, a los que no han podido estar hoy, pero que están presentes en alma. Sin vosotros, el día de hoy nunca hubiera existido. Muchísimas gracias.

Hoy me acompaña Vicente Aroca, alcalde de La Roda, al que tendré el honor de sustituir en apenas unos días. Agradece a todo nuestro pueblo las muestras de cariño. Gracias a mi equipo de La Roda por estar a mi lado y haberme ayudado a cumplir el sueño de cualquier persona que ama la política. Y mención especial a mi padrino, que a pesar de las dificultades, ha venido desde Barcelona para estar hoy aquí. Gracias, Chema.

Todavía alucino con el titular. ‘Manolo García y Juanra Amores, Medalla de Oro de la región’. ¡Ni más ni menos! Mi cabeza no llega a entender cómo yo puedo recibir el mismo reconocimiento que recibe él, o que recibió Iniesta, Almodóvar o José Luis Cuerda, y eso me pone nervioso y a la vez me hace sentir muy pequeño, pero orgulloso del cariño recibido.

A la asociación que está detrás de todos los enfermos de Castilla-La Mancha, este premio es vuestro sin lugar a dudas. Compartir el premio con María Dolores, Goyo Jiménez —con el que he reído y casi llorado de la risa en numerosas ocasiones—; con Jota Hombrados, un ídolo deportivo de los que podemos disfrutar ahora, que además encarna los valores del deporte a la perfección.

O Andrés Gómez Mora, María Manjavacas, Roberto Arcos… No encontraréis restaurante que se precie que no tenga cuchillería de Arcos. Un restaurante que se precie en el mundo que quiera tener calidad, ¿qué mejor que cuchillería de Albacete?

María Ángeles, el gran Dámaso Alonso, que aunque sea a título póstumo, permanece en nuestra cultura más vivo que nunca. A las 15 personas que representan a entidades que recogen hoy placas al mérito regional, tengo que destacar a cuatro por el lazo estrecho que me une a ellos: El Dínamo de Guadalajara, con mis chicas que han luchado tanto por el fútbol femenino. La peña Furia Conquense, ¡qué espectáculo de temporada nos habéis regalado. Sin vosotros, el equipo no tendría sentido ni hubiera paseado el nombre de Cuenca y de Castilla-La Mancha por toda Europa.

Toño, por el camino que siempre has compartido conmigo, y a Eloy Camino, por la importancia de Asprona en mi vida y en la de los demás.

Cuando a una persona le diagnostican ELA, lo más fácil sería quedarse como un burro amarrado a la puerta de un baile. Y yo creo que he hecho todo lo contrario, enseñar a la gente que, sin miedo, conseguir cualquier meta que te propongas es posible.

Desde aquél 14 de noviembre me muestro a mi Dios, más nuevo y ajeno en cada nuevo encuentra en la vida que nos separa. Todo esto, muchos ni lo sabrán, son citas de Manolo García y de El Último de la Fila. Desde aquél momento lo quiero todo, la espuma y el lodo, el día y la noche, la cueva más fosca. No sentirme derrotado ni sólo, olvidar lo vivido, vivir lo dormido, lo quiero todo.

Porque desde aquél día pienso: ‘Qué culpa tengo de que seas tan fiero, un giro teatral dado a mi vida desde que te conociera’. Me dedico a recordar que es mejor no esperar, que la vida se esfuma en la espera. Porque es importante caminar, que el camino cunde tanto que en cien vidas no lo gastaré. Sabes que todos los días no hace sol, y, si llueve, saldremos a la lluvia a vaciar el semillero de sonrisas y esperar cosechas. Porque cada día espero que el amanecer me encuentre siempre despierto, que me desvela el hambre que de ti tengo.

Manolo, me he permitido utilizar algunas citas de tus canciones, espero que no te importe. En ellas he encontrado mis sentimientos y no concibo una vida sin música.

Habrán visto que me dejé uno de los premiados para el final. (En este punto, saca una nariz de payaso con la que continúa el discurso, en memoria de Antonio Cepillo).

El doctor Antonio Cepillo, el ‘Capitán Optimista’, va por ti. Con esta nariz, por cada uno de los héroes invisibles, por los que ya no están, los que están ahora, y los tres que cada día son diagnosticados. Por ellos va mi premio. Sobre todo por los que ya no están.

Por la marea de gente que nos acompaña va este premio. El 13 de noviembre de 2015 me sentí como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Pero siempre intento no volver a caer para continuar en la brecha, y hoy, gracias a vosotros, los nudos de mi cuerda, me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.

Me llamo Juan Ramón Amores, soy enfermo de ELA, y me despido con un mensaje de optimismo, de esperanza, de lucha. Nadie ha vivido mañana, debemos ser una sociedad que nunca se rinda, que se levante cada mañana y reparta sonrisas. Que siempre se acuerde de vivir.

Pero hoy no soy ‘El último de la fila’. Les dejo con mi amigo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.