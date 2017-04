Así se ha pronunciado esta Mesa compuesta por la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Asaja, Aproca, Atica, la Federación de Galgos regional y Asiccaza, tras el anuncio del titular de este área, Francisco Martínez Arroyo, en una entrevista con Europa Press en la que afirmó que llevarían esta ley al Consejo de Gobierno “en los próximos meses”, aunque matizó que esperaba contar “con la contribución de los grupos políticos” para poder hacerlo.

Por ello, la Mesa Regional de la Caza ha exigido en una nota de prensa a la Consejería que, “con celeridad”, le proporcione al sector cinegético al texto que pretende debatirse en el Consejo de Gobierno, y que, mientras tanto, “sea paralizado su trámite, mientras que no se busque un consenso con el sector que puede estar gravemente afectado”.

Además, ha señalado que los colectivos que la componen se sienten “indignados” por esta decisión ya que, a su parecer, supone un “profundo agravio comparativo” con la política seguida por la Consejería en el desarrollo de otras normas, como es, por ejemplo, el caso de la Ley de la Caza que actualmente se encuentra en trámite de modificación.

La Mesa de la Caza considera que mientras Martínez Arroyo ha justificado la modificación de la Ley de Caza en base a que había organizaciones que no habían sido consultadas, hecho que estas organizaciones aseguran que “no era cierto”, y reinciden que en el caso de la Ley de Bienestar Animal, “se aplica una diferente vara de medir que pone de manifiesto las verdaderas intenciones de esta Consejería”.

“Con su actitud, el consejero margina a todos y cada uno de los representantes del sector cinegético, a los cuales, no sólo no se les ha consultado, si no, que, han sido informados a través de los medios de comunicación”, ha apuntado la Mesa de Caza, que ha añadido que el documento de la Ley de Bienestar Animal se trata de “un documento arriesgado que no está dispuesto a desandar los pasos dados como sociedad”.

En este sentido, han asegurado que los cazadores “tampoco están dispuesto a perder ni un sólo de los logros conseguidos y que aplicarán la misma filosofía en el desarrollo de la Ley de Caza”.