Así consta en la Resolución de dicha Dirección General, que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se indica que los documentos asociados a este expediente podrán ser descargados vía telemática desde la página web del Gobierno de Castilla-La Mancha, https://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/cazay-pesca, así como en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha http://www.jccm.es/sede/tablon.

También pueden ser consultados en la sede de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible o en la sede de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Los comentarios, propuestas, sugerencias y aportaciones que se presenten durante el procedimiento de participación pública serán remitidas a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad (c/ Cardenal Siliceo,2 s/n; 45071 Toledo) o a las Direcciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible situadas en: Albacete (c/ Tesifonte Gallego 1; 02071 Albacete), Ciudad Real (c/ Alarcos 21; Ciudad Real 13071), Cuenca (c/ Colón 2; 16071 Cuenca), Guadalajara (Avenida del Ejército 10; 19071 Guadalajara), Toledo (c/ Quintanar de la Orden s/n, Toledo 45071).

Recuerda la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad que en marzo de 2015 se publicó la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, que fue modificada en marzo de 2018, y que el actual reglamento de ley de caza fue aprobado en 1996, siendo modificado en 2003, 2009, 2011 y 2012.

“Transcurridos más de 20 años desde la aprobación del Reglamento de caza en vigor, y con una nueva ley de Caza, se ha venido acumulando experiencia en su aplicación detectando en este periodo aspectos mejorables, lo que hace que surja la necesidad de elaborar un nuevo reglamento que, manteniendo los principios inspiradores de conservación de la naturaleza y aprovechamiento sostenible de las especies cinegéticas, promueva y promocione la caza deportiva como una actividad económica generadora de empleo y desarrollo turístico de una gran parte de esta Comunidad Autónoma, aprovechando su potencial cinegético de forma ordenada y compatible con la diversidad biológica”, alega el departamento que dirige Félix Romero.