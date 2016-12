Carmen Pimienta ha dicho que “se trata de no tapar, no callar y no mirar para otro lado, y sí denunciar la violencia de género porque con nuestra denuncia y no participando del silencio cómplice podemos facilitar que las mujeres víctimas y que sus hijos e hijas accedan a una vida más digna”.

Por segundo año consecutivo, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo llevan a cabo la campaña para sensibilizar a la población de la necesidad de implicar a toda la sociedad para erradicar la violencia de género.

Así lo han explicado la directora provincial del Instituto de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Ciudad Real, Carmen Pimienta y José Crespo, respectivamente, en la presentación de la campaña que en la presente edición lleva por título ‘La violencia de género no se tapa’.

Pimienta ha explicado que junto a ese objetivo de concienciación existe la necesidad de avanzar en la mejora de la coordinación entre instituciones públicas y agentes sociales y empresariales que haga más eficaz la lucha contra este delito, algo que se hace con este tipo de campañas reforzadas con mensajes en favor de la igualdad y en contra de la violencia de género en las redes sociales.

La responsable del Instituto de la Mujer ha manifestado que la campaña ‘La violencia de género no se tapa’ pretende hacer “un llamamiento directo y claro” no solo a las mujeres que sufren esta lacra, sino también a cualquier persona que pueda tener conocimiento de un caso de este tipo. En este sentido, Carmen Pimienta ha dicho que “se trata de no tapar, no callar y no mirar para otro lado, y sí denunciar la violencia de género porque con nuestra denuncia y no participando del silencio cómplice podemos facilitar que las mujeres víctimas y que sus hijos e hijas accedan a una vida más digna”.

En cuanto a la estacionalidad de la campaña, Pimienta ha apuntado que coincide de forma intencionada con el periodo vacacional de la Navidad porque “cuando se rompen las rutinas de convivencia se produce un aumento de casos de violencia de género”.

Cabe indicar que esta campaña estará presente en los 212 establecimientos hosteleros de 87 municipios de la provincia de Ciudad Real que se han adherido entre restaurantes, cafeterías, pubs, hoteles, bares y hasta alguna discoteca. En todos ellos se difundirá el lema de la campaña ‘La violencia de género no se tapa’ a través de 21.200 posavasos y carteles, material gráfico en el que también se recoge el número de la Línea 900 100 114 del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha operativa durante las 24 horas de los 365 días al año.

Por otra parte, Pimienta ha manifestado que en la campaña han convergido otras actividades que está permitiendo llegar a otros sectores. Así, en la provincia de Ciudad Real hablamos de actividades en colaboración con los centros educativos y actividades con asociaciones de mujeres y AMPAS del medio rural.

En el caso de la colaboración con los centros educativos el Instituto de la Mujer ha trabajado aspectos relacionados con la violencia de género, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, los micromachismos, la educación afectivo-sexual en igualdad y las redes sociales y los medios sociales, sin olvidar las más de 250 actividades de sensibilización, concienciación y prevención llevadas a cabo durante el mes de noviembre en los 26 centros de mujer existentes en la provincia de Ciudad Real.

Un buen escaparate contra la violencia de género

Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Ciudad Real, su presidente José Crespo ha mostrado el orgullo y la satisfacción por haber sido elegidos para colaborar en el desarrollo de esta campaña contra la violencia de género con la que “queremos ser un buen escaparate y promover la convivencia pacífica en los bares y demás establecimientos del sector”.

Por último, Crespo también se ha congratulado por la elevada participación en esta “buena iniciativa” con la que ya ha adelantado que los hosteleros ciudadrealeños continuarán apoyando en sucesivas ediciones con el objetivo común de acabar con la violencia de género.