El Gobierno ha excluido la caza y la pesca deportiva de la fase 1 de la desescala, que permite la práctica no profesional de deportes individuales que no requieran contacto con terceros.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado, la práctica de la caza y la pesca deportiva no se encuentra comprendida dentro de la habilitación para poder realizar deporte individual no profesional que no requieran contacto con terceros.

Concretamente, el artículo referente a los desplazamientos permitidos para la práctica de la actividad física, especifica: “A los efectos de lo previsto en esta orden, queda permitida la práctica no profesional de los deportes individuales que no requieran contacto con terceros, así como los paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias previstas en el artículo 5. No se encuentra comprendida dentro de esta habilitación la práctica de la pesca y caza deportiva”.

El Gobierno permite, no obstante, retomar las actividades de turismo activo y naturaleza deberá realizarse en grupos de hasta diez personas, debiendo concertarse preferentemente mediante cita previa. Además, deberá garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros, aunque cuando no se pueda se utilizarán los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.