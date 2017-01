La Feria Internacional de Turismo, Fitur 2017, incrementará un 6% el número de expositores directos este año hasta los 755 —un 9% más en el caso de la oferta internacional—, con la participación de 9.672 empresas procedentes de 165 países y regiones, lo que unido a la mayor superficie ocupada que rondará los 62.500 metros cuadrados, casi un 10% más, hacen prever un aumento de las visitas, que el año pasado sumaron 231.872 personas.

El certamen, que será inaugurado por los Reyes de España, celebra este año su 37 edición entre los días 18 al 22 de enero con unas favorables expectativas situando a la feria como el evento de referencia para el turismo de negocios en Madrid, al representar unos ingresos inducidos que podrían superar los 240 millones de euros.

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, Clemente González Soler, explicó en la presentación de la nueva edición de Fitur que el certamen madrileño acogerá un total de 9.672 empresas y que los 755 titulares de stands representan un crecimiento del 6% respecto a la pasada edición de 2016.

Destaca el crecimiento del área internacional, con un 9% más de expositores, destacando por su crecimiento las de América, con un incremento del 17%; seguida de Asia-Pacífico, con un 12%, y Europa (incluido Israel), con un 9% más en relación con el año pasado.

Los nuevos destinos que estarán representados en la 37ª edición de la Feria son Aruba, que lo hace con su organismo oficial correspondiente, y Nassau y Pakistán, que lo estarán a través de empresas turísticas de esos destinos.

UN 3% MÁS EN EL ÁREA NACIONAL.

Por su parte, los expositores del área nacional aumentan un 3%. Asimismo, destaca el crecimiento de un 23% de las empresas de tecnología y en particular en sus secciones especializadas que asistirán a la quinta edición de Fitur Know How Export.

“El crecimiento del 9% de la presencia internacional refuerza el reconocimiento de la Feria como la segunda más importante del mundo, la primera para el mercado latinoamericano”, aseguró el presidente del Comité organizador de Fitur y presidente ejecutivo de Iberia, Luis Gallego, quien destacó el importante crecimiento del turismo emisor español “que tiene un gran potencial”.

La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, destacó la apuesta “por la calidad y la excelencia del turismo” que se está realizando desde todas las instituciones y reiteró la importancia del turismo como actividad económica impulsora de la recuperación económica.

En este punto, apostó por mejorar la calidad en los mercados europeos, “mercados maduros que ya conocen el turismo español”, y de apostar por una mejora política de visados y conectividad para países emergentes con el objetivo de que puedan incrementar el número de sus visitas a España.

AÑO INTERNACIONAL DEL TURISMO SOSTENIBLE.

Este año además la Organización Mundial de Turismo ha elegido Fitur como sede de la inauguración del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, declarado por la Organización de Naciones Unidas.

Por ello en la feria se podrán apreciar los esfuerzos que está realizando el sector turístico, para contribuir con su actividad al desarrollo de un nuevo modelo de sostenibilidad turística en sus principales ejes económico, sociocultural y medioambiental.

Este año Argentina será Socio Principal, sumándose así este destino iberoamericano a la iniciativa puesta en marcha por la Feria en su pasada convocatoria de 2016 que tuvo como socio principal a Andalucía. A través de esta alianza se tratará de alcanzar los 9 millones de turistas en 2019.

El stand de Argentina constará de 760 metros cuadrados divididos en dos plantas con un diseño innovador que girará entorno a la sostenibilidad. “Argentina mostrará toda su riqueza en Fitur, un escaparate que servirá además para afianzar las relaciones entre España y Argentina que se deben recuperar tras unos últimos años complicados”, aseguró el secretario ejecutivo de Inprotur (Instituto Nacional de Promoción Turística Argentina), Roberto Palais.

Este año la feria continúa también en su apuesta por la especialización a través de sus diferentes secciones monográficas como Fitur Shooping, Fitur Salud o Fitur Gay, además de los foros ya consolidados como FiturTech y FiturGreen, integrados en FiturTechY.