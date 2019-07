Así lo han indicado en declaraciones a Europa Press el director de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real; el secretario general técnico de Asaja Castilla-La Mancha, Arturo Serrano y el presidente de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Castilla-La Mancha, Julián Morcillo.

El director de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, estima el nombramiento de Francisco Martínez Arroyo como nuevo consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, ya que va a dar “continuidad” a determinadas medidas puestas en marcha en la anterior legislatura y que es “importante” que se “consoliden” en este mandato, entre ellas la apuesta por el fomento a la integración.

Además, Del Real ha destacado que el consejero debe “agilizar” la puesta en marcha los distintos Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 para terminar de ejecutarlos en esta legislatura y que todos los fondos que tiene Castilla-La Mancha se ejecuten “adecuadamente” y los puedan utilizar todos los castellano-manchegos.

“POSICIÓN COMÚN” DEL SECTOR

En cuanto a los retos de la legislatura que ahora comienza, el director de Cooperativas Agro-alimentarias ha señalado que uno de los principales es tener una “posición común” del sector agroalimentario para que el sector regional tenga reflejo en la consecución de la próxima PAC, por lo que ha abogado por tener una Consejería “sólida” que defienda los intereses de los agricultores en Bruselas y estos se vean reflejados en el nuevo paquete normativo de la próxima PAC.

Juan Miguel del Real ha agradecido que la Consejería incorpore a su ámbito competencial el tema del agua, ya que como sector y como región es “importante”, ya que desde la organización creen que en los próximos cuatro años se deben conseguir “avances importantes” en la gestión y el uso sostenible del agua.

Este es, según ha aseverado, el tema “más urgente” al que se enfrentaría Martínez Arroyo, pero ha reconocido que la situación del Gobierno nacional puede “ralentizar” que la Consejería actúe rápido.

Además, ha dicho que es “importante” que las cooperativas estén en los pueblos para evitar la despoblación, siendo capaces de “aunar esfuerzos” para que estas salgan a nivel comercial a los mercados internacionales y consigan “más valor” defendiendo sus productos en el extranjero.

Del Real ha confiado en que la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y la Consejería de Desarrollo Sostenible “vayan de la mano”, aunque “funcionalmente” se hayan separado y consigan tener así una “mayor eficacia”.

POLÍTICAS CONSERVACIONISTAS

Por su parte, el secretario general técnico de Asaja Castilla-La Mancha, Arturo Serrano, ha destacado que durante los últimos cuatro años la interlocución con el consejero ha sido “muy buena”, ya que siempre ha tenido tiempo para reunirse y para el diálogo.

Para Serrano, los puntos débiles de Martínez Arroyo en la pasada legislatura han sido las políticas conservacionistas enfocadas a limitar la producción a través de políticas medioambientales, entre ellas la implantación de las Zonas de Especial Protección para las Aves. Por ello, ha abogado por hacer planes de gestión como se realizan en otras regiones para que “no haya tanta limitación de territorio”.

Además, para Asaja, Castilla-La Mancha tiene “que ponerse las pilas” en cuanto a las infraestructuras de riego, ya que hay algunas que llevan más de siete años de retrasos.

En cuanto a los retos para la nueva legislatura, Serrano ha indicado que el Gobierno tiene que hacer una “buena gestión de las ayudas”, ya que los retrasos en los pagos dejan a los ganaderos y a los agricultores “casi en bancarrota”, por lo que ha pedido que estos cobren “a tiempo” y de “manera efectiva”.

Desde Asaja han destacado la necesidad de revitalizar la ganadería extensiva e intensiva, ya que “fija población” en los pueblos de Castilla-La Mancha. Además, ha instado al Gobierno ha hacer un nuevo plan de desarrollo rural que tengan como pilares a los jóvenes agricultores, a los agricultores profesionales, la despoblación y la mujer rural.

AGUA: “AL NIVEL QUE SE MERECE”

Sobre agua, Serrano ha dicho que es una “muy buena noticia” que este área esté “por fin” en “la Consejería que debe estar”, ya que el regadío supone el 80 por ciento del consumo de agua en Castilla-La Mancha. “Esperamos que por fin la política hidráulica esté al nivel que se merece y salga del estancamiento de trasvase si o trasvase no”, por ello, ha asegurado que esta legislatura “va a ser la del agua”.

Sobre la nueva Consejería de Desarrollo Sostenible ha aseverado que este término está “muy de moda” en Europa, y que se refiere a economía circular, huella de carbono o huella hídrica. En este sentido, desde Asaja han afirmado no tener “miedo” a este tipo de políticas, al tiempo que ha tendido la mano al nuevo consejero de este área, José Luis Escudero, para trabajar en común.

El presidente de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha destacado que Martínez Arroyo debe seguir trabajando en cuestiones que “se han quedado encima de la mesa” en la pasada legislatura, entre ellas continuar con el Plan Estratégico del Viñedo de Castilla-La Mancha.

En este sentido ha dicho que la región no ha sido capaz de organizarse “ni de tomar decisiones” en la interprofesional del vino nacional, ya que hubiese sido “más fácil” teniendo una regional, por lo que ha abogado por trabajar por ello en esta legislatura.

Morcillo ha señalado que el agua es una “nueva competencia trascendental” de la Consejería, algo que se produce en un momento “clave”, ya que surge un nuevo escenario en el que habrá que plantear un Pacto Nacional del Agua o una nueva Estrategia Nacional, donde el agua “no vuelva a ser el caballo de batalla” y se puedan solucionar los “problemas” de acceso a la misma en todas las regiones.

POSICIÓN DE C-LM “DECISIVA”

En cuanto a la PAC, Morcillo ha incidido en que la posición de Castilla-La Mancha “puede ser decisiva”, a pesar de que la “figura clave” es el Ministerio. En este sentido, ha avanzado que en la reforma de la PAC, España debe asegurar que un buen presupuesto comunitario.

Sobre la división de las consejerías del área en dos, Morcillo ha dicho que esto “posiblemente dificulte la gestión”, ya que si no “hay mucha sincronización” podría producirse que los expedientes e informes de medio ambiente no sean “ágiles”, por lo que ha esperado que no se dificulte la gestión de los trámites.

De otro lado, el presidente de la Masa de Agua Subterránea Mancha Occidental I, Ángel Bellón, ha felicitado a Martínez Arroyo por su nombramiento deseándole “una exitosa gestión en el desempeño de sus funciones”.

En este sentido, desde esta comunidad de usuarios consideran que “por su amplia y dilatada experiencia al servicio del sector público, y por lo tanto, gran conocedor de todo lo que rodea al mundo agrario, es la persona idónea para desempeñar dicho cargo, y por ende, para representar a la Administración de Castilla-La Mancha en asuntos tan importantes como la agricultura, el medio ambiente, y sobre todo, el agua”.