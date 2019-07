Así lo ha dado a conocer en la mañana de este viernes el alcalde y concejal de asuntos taurinos, Vicente Casañ, que definía al pregonero como “embajador de Albacete” a nivel nacional.

Casañ, ha recordado que esta Feria será destacable por la prohibición del botellón en los aledaños de la Plaza de Toros, una medida que, según señalaba, “ha tenido muy buena acogida”, por lo que agradecía las muestras de apoyo y aplauso que ha recibido por esta decisión.

Por otro lado, el alcalde ha señalado que “en materia taurina queda mucho por hacer”, y se ha referido a que los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Albacete están trabajando en la elaboración de un nuevo pliego de condiciones “que sea un paso más en el fomento de la Fiesta de los Toros en nuestra ciudad”, ya que este 2019 finaliza el contrato de adjudicación de la Plaza de Toros.

A su vez, Casañ ha anunciado que el pregón tendrá lugar el día 5 de septiembre a las 9 de la noche en el Teatro Circo, y ha destacado que desde el Equipo de Gobierno trabajarán para reforzar el pregón de la Feria Taurina de cara al año 2020 con el objetivo de “nutrir este evento, que es el pistoletazo de la Feria Taurina, con más ingredientes que destaquen su importancia”.

Vicente Casañ, alcalde de Albacete, y Javier López-Galiacho, en la presentación de este último como pregonero de la Feria Taurina de Albacete 2019. Foto: La Cerca - Manuel Lozano García

Javier López-Galiacho Perona, una vida vinculada a la Tauromaquia

Un emocionado Javier López-Galiacho Perona, que ha recogido emocionado y agradecido el encargo de pregonar la Feria Taurina de Albacete 2019, recordaba algunos de los momentos que ha vivido en torno al Coso albaceteño y al mundo taurino que tanto defiende.

“Yo soy aquel niño que con 7 años estaba en los tendidos de la Plaza de Toros de Albacete; aquel niño que hacía colas de interminables horas frente a las taquillas de la Plaza de Toros (que por aquel entonces estaban frente al Museo de la Cuchillería) para sacar 4 andanadas de sol; aquel niño que, a través del gerente Luna, me colaba y me sentaba en el graderío; aquel niño que no tenía dinero y que acudía a la Plaza por las tardes a escuchar a Paco Camino; aquel niño que iba a las tertulias que se celebraban en el Hotel Los Llanos, el que vio morir a Fernando Élez ‘El Espontáneo’; aquel que creció con Dámaso González, con Rojas, Juan Martínez, Ángel Rafael o Antonio Poveda; aquel que luchó también por la Plaza de Toros de Albacete con la puesta de la placa de Azorín a la entrada y que, junto con Vicente Sáez, impulsamos el monumento a Dámaso González; aquel que también, junto con AMITE, pusimos la declaración de Bien de Interés Cultural en manos de la JCCM. También soy el crítico que en los años 80 comenzamos la crítica taurina en la Tribuna de Albacete y en otros medios; aquel que leía poesía taurina gracias al poeta Belmonte y aquel chaval que soñaba con ser torero pero que lo ha sido a través de sus valores en su faceta de empresario y profesor: “la tauromaquia es una escuela de vida que es española y que hay que defenderla por las autoridades políticas”, ha destacado.

Presentación del pregonero de la Feria Taurina de Albacete 2019, Javier López-Galiacho. Foto: La Cerca - Manuel Lozano García

Así, ha destacado que enfocará su pregón en dos líneas: para recordar lo que fue la Plaza de Toros de Albacete durante los año 70 y 80, y para defender la tauromaquia.

En este punto Javier López-Galiacho se ha referido al término “España destaurinizada”:

“España se está destaurinizando a rajas y hay que poner una serie de medidas porque la gente joven desconoce la Fiesta de los Toros”, para ello ha apostado por darle “más verdad, emoción y autenticidad y apoyo (como el que yo espero del Alcalde), creo que Albacete va a convertirse en una plaza referente en el mundo”.

Presentación del pregonero de la Feria Taurina de Albacete 2019, Javier López-Galiacho. Foto: La Cerca - Manuel Lozano García

Reivindicaciones de López-Galiacho en pro de la Tauromaquia

Por otro lado, ha aprovechado su intervención para trasladar al alcalde una serie de reivindicaciones en pro de la Plaza de Toros de Albacete y de la Tauromaquia.

En primer lugar, López-Galiacho ha pedido la solicitud de Plaza de Primera para la ciudad de Albacete ya que explica que “el reglamento que la regula habla de 15 festejos al año, nosotros estamos muy cerca”. Además reivindica una reforma y mantenimiento de las barreras de la Plaza, y eliminar los elementos “que la afean”, concretamente pidiendo la eliminación del párking. A su vez también ha pedido que el nuevo pliego que se está elaborando para la adjudicación de la Plaza de Toros “consolide la categoría de Plaza de Primera que tiene Albacete por su afición, por su feria y por sus toreros”.

Vicente Casañ, alcalde de Albacete, y Javier López-Galiacho, en la presentación de este último como pregonero de la Feria Taurina de Albacete 2019. Foto: La Cerca - Manuel Lozano García

Por otro lado, ha revindicado mayor apoyo a la corrida de ASPRONA que el próximo año cumple su 50 aniversario y que, ha señalado “puede que sea la última”.

“Sin feria no hay toros, esto supone una gran repercusión económica para la ciudad, podríamos estar hablando de un tercio de ingresos menos en la Feria de Albacete sin los toros, por tanto apoyemos la Fiesta en Albacete”, ha concluido el pregonero de la Feria Taurina 2019.

Javier López-Galiacho, gran aficionado a la tauromaquia perteneciente a una conocida saga familiar de médicos de Albacete, se licenció en Derecho por la Universidad CEU San Pablo y obtuvo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Rey Juan Carlos, presidente del Consejo Académico de Logalia College y profesor del Instituto de Empresa.

Ha sido director del Colegio Mayor San Pablo de Madrid y actualmente es director de un grupo multinacional español. Gran aficionado a la tauromaquia, preside el Círculo Taurino Universitario Mazzantini. Persona muy vinculada a Albacete, lideró el movimiento ciudadano “Amigos del Teatro Circo”, clave para la recuperación de este espacio escénico. Fue pregonero de la Feria de Albacete en 2008 y de la Semana Santa de Albacete en 2015.

Además, el Jurado de los XIII Premios Taurinos Samueles decidió otorgar una Mención de Reconocimiento a la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España (AMITHE), por la promoción y difusión que, a través de su presidente Javier López-Galiacho, está haciendo por la fiesta brava española.

Vicente Casañ, alcalde de Albacete. Foto: La Cerca - Manuel Lozano García

Javier López-Galiacho. Foto: La Cerca - Manuel Lozano García

Vicente Casañ, alcalde de Albacete. Foto: La Cerca - Manuel Lozano García

Javier López-Galiacho. Foto: La Cerca - Manuel Lozano García

Javier López-Galiacho. Foto: La Cerca - Manuel Lozano García