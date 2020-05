La Diputación de Albacete ha visto celebrarse este jueves, 7 de mayo, su segunda Sesión Plenaria telemática en apenas tres semanas (en esta ocasión, con carácter ordinario). Una cita que ha arrancado con un sentido recuerdo del presidente, Santi Cabañero, a todas las personas de nuestra provincia que han perdido la vida a causa del COVID-19, y con un abrazo en palabras a los seres queridos de esas víctimas. Pero también con un nuevo agradecimiento público a quienes, cada día, están luchando frente al virus en primera línea de acción.

En cuanto a contenido, el Pleno se ha saldado con la propuesta, por parte del Equipo de Gobierno, de crear de forma inminente una Mesa de Trabajo en la que, entre los Grupos políticos que conforman la Corporación Provincial, se busque el mejor modo de adaptar el Presupuesto 2020 de la institución.

Y es que la irrupción de la pandemia del COVID-19, ha dado la vuelta a la realidad existente cuando, el pasado 14 de febrero, se aprobaban las cuentas de la Casa Provincial para este ejercicio. Y, partiendo de esa realidad, el Equipo de Gobierno desea abordar la situación contando, como hasta la fecha, con el mayor acuerdo posible, para lo que sería importante esta Mesa de Trabajo común para asumir una misión que requiere de “paciencia, análisis y mucho trabajo”.

La propuesta se ha producido en forma de una transaccional del Grupo Socialista (que no ha sido aceptada) a una moción planteada por el Grupo Popular (que ha sido rechazada) con la que éste pedía poner un millón de euros a disposición de sectores productivos.

Ante la imposibilidad de poder asegurar, a día de hoy, sí será ésa la cantidad disponible (o si ésta acabará siendo mayor o menor), el vicepresidente y portavoz Socialista, Fran Valera, ha animado a no marcarse cifras y a trabajar en tres vías: “ver cuánto daño nos ha hecho (y prever el que nos va hacer) el COVID-19 en lo referente a esta Casa y a nuestros Servicios y nuestras plantillas; analizar qué y cuánto están poniendo y van a poner desde las Administraciones que, además de las competencias, tienen la capacidad; y partir de la realidad de la capacidad organizativa de la propia Diputación para articular con garantías todo eso que acordemos”, ha explicado.

Valera ha señalado que desde las ‘grandes Administraciones’ se ha comenzado a poner en marcha una gran maquinaria que apenas está empezando a plantear las primeras medidas, que ya están llegando y que hay que tener en cuenta, porque esta situación va del mundo, de Europa, de España y, en esta tierra, de C-LM. Reflejando que “ahí está la gran materia prima con la que forjar la reconstrucción”, ha reflexionado que “la Administración Local, la humilde Administración Local, no puede tirar de este carro (y mucho menos por delante del resto, sin análisis, sin reflexión, sin pensar en mañana…). Sería un despropósito y una enorme irresponsabilidad para con la gente a la que nos debemos”, ha reiterado.

Así, el vicepresidente provincial ha esbozado algunas cifras importantes relacionadas con nuestro territorio tras la llegada de las primeras de esas ‘medidas de choque’; por ejemplo, que se han tramitado 4.717 solicitudes de ERTE y que 22.700 trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia ahora mismo están ya cubiertos por ello; que 44.437 personas en nuestra tierra ya perciben actualmente una prestación (sumando más de 35 millones de € de abril a aquí); y que unos 10.600 autónomos en nuestro territorio reciben ya, al menos, 700 € (que se mantendrán aun cuando reabran sus negocios), además de estar exentos de cuotas.

“Nuestro papel, ahora más que nunca, ha de ser el de saber coordinar todos los recursos para, nada más (y nada menos) que ser capaces de llegar donde el resto no llegue, para proteger a aquellos vecinos y vecinas que, aun con eso, queden desprotegidos. Ésa es nuestra misión, y no la vamos a eludir. Pero poco nos estaríamos acercando a ese objetivo si, por el momento, empezamos a ‘lanzar’ o a hablar de un millón de euros (cifra que, reitero, aún no podemos asegurar) sin saber bien dónde hará falta y a quién; no sería honesto con el trabajo que hacemos y que, acertado o desacertado, es riguroso” ha subrayado Valera, planteando ese propósito firme y decidido de trabajo común que ha sido bien acogido por el resto de formaciones que, aunque en este punto algo alejadas por fechas o cantidades, han asegurado compartir el fondo.

Luz verde a unos 700.000 € en convenios que vienen a dar cierta estabilidad a Asociaciones Socio-Sanitarias y entidades deportivas

Además, el Pleno ha servido para dar luz verde a un nuevo lote de convenios tanto con diversas Asociaciones Socio-Sanitarias (Asprona, Afaeps, Adem, Apaceal y Afaenpal Almansa, concretamente) por un total de 412.500 €, como con diferentes Clubes entidades deportivas (hasta veintiséis en esta Sesión), por valor de 281.000 €. De esta forma, el Equipo de Gobierno sigue cumpliendo su compromiso de agilizar el máximo posible los plazos, con el deseo de dotar a esos colectivos de cierta estabilidad en momentos de tanta incertidumbre, y sabiendo que este dinero es fundamental, en algunos casos, incluso para el mantenimiento de plantillas o de servicios que son tremendamente importantes para muchas personas en nuestra provincia.

En esa misma línea de ir dando trámite a cuestiones ya contempladas en los Presupuestos que pueden suponer un importante apoyo en estos momentos y, sobre todo, pensando en el inicio de esa necesaria reconstrucción económica, se ha dado un paso también en materia de promoción turística, aprobando el convenio con el que la Casa Provincial apoya a la Asociación de Productores de Nueces de Nerpio con Indicación Geográfica Protegida, baluarte de un sector fundamental y lleno de proyección en la localidad serrana.

Igualmente, durante la sesión se ha aprobado una modificación de crédito que, por valor de 157.000 €, permitirá crear dos nuevas partidas presupuestarias con motivo del COVID-19; una convocatoria, de 140.000 €, para atender las necesidades tanto de desinfección como de adquisición de material fungible de protección contra la pandemia; la otra, de 17.000 €, para la compra de material inventariable (como, por ejemplo, los aparatos de ozono). Ambas partidas, destinadas a municipios de la provincia que tienen menos de 20.000 habitantes, con el fin de seguir siendo especialmente útiles con las localidades que menos recursos tienen.

Cuestiones que, en todo caso y como ha detallado el propio Valera, “son complementarias a otras acciones que ya están en marcha desde esta Diputación, como las iniciativas que están facilitando a los Ayuntamientos tareas de desinfección y la compra de distinto material de protección que ha afectado la Casa Provincial para los Consistorios”.

Plena confianza en los criterios de la autoridad sanitaria para la realización de test

Además, el diputado provincial de Sanidad (Francisco García Alcaraz) ha tomado la palabra en el tramo final del Pleno para explicar la postura negativa del Equipo de Gobierno ante la moción con la que desde el Grupo Popular solicitaban instar al Gobierno de Castilla-La Mancha a la inmediata realización de test de detección de COVID-19 a los profesionales sanitarios y de otros sectores implicados en la lucha contra la pandemia.

García Alcaraz ha incidido en que, además de tratarse de una cuestión que escapa a la gestión de esta Diputación, la parte que el Equipo de Gobierno apoyaría del texto “ya se está aplicando”. Así, ha reflejado que, estando más que avalado por los expertos lo inútil de realizar estas pruebas de forma masiva (ya que sólo obtenemos con ellas una información sesgada de un momento puntual que no ofrece la complejidad de la imagen total ante la situación), sí está ya en marcha el protocolo más atinado de actuación, que es el que el Instituto Nacional de Salud ha acordado con las Autonomías (que poseen la competencia), y que establece el control mediante pruebas a quienes presenten síntomas en un plazo máximo de 24 horas tras la aparición de éstas.

Reiterando en que ésa es la fórmula más acertada para avanzar y que hay constancia de que está llevándose a cabo, el diputado ha subrayado nuevamente que, “además de ser una decisión que la Diputación no tiene capacidad de adoptar, sí se ha tomado por quienes pueden hacerlo (y bajo la fórmula más eficaz)”. En lo que a la Casa Provincial respecta, García Alcaraz ha explicado al conjunto de los diputados y las diputadas de la Corporación que saben sobradamente que el compromiso de la institución “está siendo y será total en este sentido, apostando por salvaguardar la seguridad de las plantillas de nuestros recursos asistenciales, también en esta cuestión, cuando está siendo necesario”.

Un Pleno que, nuevamente, ha cerrado con la intervención del presidente, Santi Cabañero, alentando a seguir con fuerza en un camino intenso al que también llegan buenas noticias como, este mismo jueves, la que refleja que en la provincia de Albacete hemos cerrado las últimas 24 horas sin ninguna persona fallecida por COVID-19.