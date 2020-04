El concejal de Sostenibilidad, Julián Ramón, ha explicado que para reanudar este servicio se han adoptado algunas medidas, como la limpieza y desinfección de la flota de bicicletas que se han sacado a la calle y de los postes de alquiler que hay en las 32 paradas que hay dispersas por la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esta higienización se realizará a diario, si bien el concejal de Sostenibilidad ha recalcado que deben ser los usuarios quienes adopten las debidas medidas de precaución personales recomendadas por Sanidad, de ahí que se hayan dictado nuevas instrucciones que obligan a los usuarios a hacer uso de guantes para utilizar estos vehículos y se recomiende el lavado de manos antes y después del uso de la bicicleta. La utilización de la mascarilla es también recomendable.

El servicio de préstamo de bicicletas se puso en marca en septiembre y cuenta con 32 paradas para la recogida y el depósito de bicicletas. No toda la flota del servicio, que está integrada por 320 bicicletas convencionales y 64 eléctricas, se ha sacado a la calle.

“El servicio se ha reanudado con dos tercios de la flota, en la medida que transcurran los días y comprobemos las necesidades que hay del mismo, adaptaremos la disponibilidad de bicicletas en la calle”, ha explicado el concejal, quien ha recalcado la idea de que estas bicicletas en estos momentos no pueden utilizarse para actividades de ocio ni actividades deportivas, sino tan solo para realizar los desplazamientos permitidos en el actual estado de alarma.

El servicio de préstamo de la ciudad tiene cerca de 1.700 abonados que hacen uso de este medio de transporte bien con una tarjeta personal o utilizando una app en el teléfono móvil.

En este sentido, Julián Ramón se ha unido a la recomendación del Ministerio de Sanidad del uso de la bicicleta para realizar los desplazamientos permitidos, por ser uno de los medios de transporte más adecuados durante la crisis sanitaria, al permitir las medidas de distanciamiento social que previenen el contagio.

La bicicleta no solo es un modo de desplazamiento individual que permite el distanciamiento físico, sino que además no provoca accidentes graves de tráfico evitando así el uso de los servicios sanitarios en estos días y no contamina.